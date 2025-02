À l'issue de la rencontre entre l'ASSE et Lille, les consultants de l'After Foot sur RMC ont débriefé le match. Si la patte Horneland plaît toujours, Walid Acherchour a clairement pointé le responsable de la défaite des Verts. Quant à Florent Gautreau, il identifie la marche que ne devra pas manquer l'ASSE !

Walid Acherchour : "Ce soir, en première mi-temps, ils ont été mis en difficulté et pris par le pressing stéphanois, avec Horneland qui vient toujours avec ses intentions. Il y a une balle de 2-0 de Mouton sur un très beau service de Stassin, et sur l’action d’après, ça fait penalty. Le match change totalement à ce moment-là. Mais sur les 25 premières minutes, Lille n’était encore pas arrivé au stade, et Saint-Étienne aurait pu en profiter. Heureusement que Génésio fait les bons ajustements en deuxième mi-temps. Derrière, Saint-Étienne a complètement craqué. Saint-Étienne a été un peu naïf dans les deux surfaces de réparation. Ce soir, Batubinsika a le profil pour "Faites entrer l’accusé", parce qu’avec son penalty et son carton rouge, il tue l’équipe."

Thibaut Giagrande (présentateur) : "Il y a une association de malfaiteurs avec Younis Abdelhamid."

Walid Acherchour : "Oui même si c'était déjà entamé avec Abdelhamid... La première mi-temps de Saint-Étienne est encore bonne et il faut continuer avec ce projet. Qu’est-ce qu’on dit ce soir ? S’il y a 2-0 à la 30e minute, si Mouton marque le but... Moi, j’ai vu une équipe avec des intentions, un pressing assez haut et des joueurs qui sortaient très très haut sur le porteur de balle. Il y a Cardona qui vient d’arriver et qui n’a pas fait un grand match, mais qui va apporter dans certains matchs. C’est un mec qui va faire basculer les rencontres, et on l’a vu l’année dernière."

"S’il n’y a pas le carton rouge de l'ASSE..."

Florent Gautreau : "S’il n’y a pas le carton rouge face à Saint-Étienne, il n’est pas sûr que Lille fasse cette deuxième mi-temps. Pour Saint-Étienne, il n’est pas possible de jouer aussi longtemps à dix contre onze. Ils ont regardé Lille dans les yeux. Avant le rouge, je ne suis pas certain que Lille allait écraser ce match. Pour le coup, Génésio a plutôt mis les titulaires face à Saint-Étienne. Je suis un peu plus sceptique sur le match de Lille. Ils ont gagné à onze contre dix, mais ce n’était pas un grand Lille.

Très honnêtement, Saint-Étienne n’a pas de résultats depuis quatre matchs, mais c’est vraiment pas mal ce que fait leur entraîneur. L’entrée d’Abdelhamid, c’est compliqué. Davitashvili est au-dessus du lot, ils ont un mec exceptionnel à l’avant. Il manque un peu de joueurs pour mettre en place ce qu’il veut faire, mais il a aussi la chance d’avoir certains joueurs de qualité.

Derrière, en revanche, l’axe est compliqué. Sur les six prochains matchs, ils vont jouer Rennes, Angers, Montpellier, et il y aura aussi Le Havre. À mon avis, c’est dans ces matchs-là qu’ils doivent prendre des points. À l’issue des six prochains matchs, si tu n’es pas bien, ce sera terminé."