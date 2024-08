L’ASSE va débuter sa saison à Monaco demain. De retour en Ligue 1, les Verts veulent y rester le plus longtemps possible. Invité de L’Equipe du Soir hier, Olivier Dall’Oglio a balayé l’actualité du club. Il a par exemple évoqué le mercato. Extraits.

« Il n’est pas du tout pisté »

Au niveau de l’intégration, le coach stéphanois a insisté sur l’importance de profils expérimentés comme Abdelhamid : « Ce sont des joueurs (Ben Old, Augustine Boakye et Igor Miladinovic) qui arrivent de loin. Quand on arrive de Nouvelle-Zélande, c’est pas évident. Effectivement ils ont été repérés via la data. Après ils sont dans un très bon état d’esprit. On sait très bien que c’est de la découverte et qu’il va falloir être patient. C’est pour ça aussi que c’est intéressant d’avoir un joueur comme Yunis Abdelhamid. Il arrive de Reims, c’est pas très loin et il connaît très bien la Ligue 1. »

Dall’Oglio s’est aussi exprimé sur les méthodes de travail de ce mercato : « C’est un travail de groupe. Il faut définir les besoins. On visionne beaucoup de vidéos aussi. Et après l’entraîneur il valide ou pas. (…) La data nous donne des noms, après nous on regarde. On se renseigne quand on le peut sur l’état d’esprit aussi. »

Enfin, il a nié un intérêt pour Sebastian Nanasi : « C’est totalement incroyable parce qu’en fait, à partir d’une rumeur, j’ai vu qu’il y a carrément une chanson qui était sortie. Une très belle chanson d’ailleurs. Mais il n’est pas du tout pisté, c’est pas un joueur que l’on suit. Même si bien sûr il y a eu des centaines de noms (…) C’est vrai qu’on est sur d’autres noms. Le mercato, et c’est la hantise des entraîneurs, ça se fait souvent dans les trois derniers jours. L’équipe qui va débuter à Monaco ne sera pas du tout celle du mois de septembre ou du mois d’octobre. » Bluff ou pas ? Réponse d’ici la fin du mois…