Olivier Dall’Oglio était hier soir l’invité de L’Equipe du Soir. Le coach de l’ASSE a balayé l’actualité du club et s’est projeté sur la saison à venir. Impatient de retrouver le Chaudron, il est aussi conscient de l’importance du Derby. Extraits.

Les supporters, le Derby, la Ligue 1, les objectifs de l’ASSE… Dall’Oglio se livre

« Il y a un engouement qui est énorme depuis la fin de saison dernière. C’est vrai qu’on a senti le Chaudron chauffer de plus en plus. Mais la ferveur elle est partout vous savez. Quand on se déplace à Getafe ou en Allemagne pour les matchs amicaux, il y avait des maillots Verts. Il y a des maillots Verts de partout en fait. C’est un club qui a une ferveur populaire énorme. Il faut savoir vivre avec et la supporter. Mais il faut surtout la transformer. C’est une énergie qui descend des tribunes. Peut-être que quand je suis arrivé, les joueurs avaient du mal à la ressentir ou à la ressentir positivement. »

« On m’avait bien prévenu (par rapport au Derby). Mais c’est clair qu’il fallait que je sois bien prévenu. La première date que les supporters regardent, c’est celle de Lyon. C’est incroyable. J’essaye de leur dire aussi qu’il y aura d’autres matchs (rires). Mais celui-là est très particulier. C’est unique. Il faut le voir pour le croire. »

« On a beaucoup travaillé sur la solidité défensive. Il faut qu’on soit très concentré aussi. On sait que ça va très vite, que les espaces sont réduits et qu’il y a du talent, beaucoup plus qu’en Ligue 2. (…) C’est un autre niveau. Il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cet effectif qui vont découvrir ce niveau là et on veut qu’ils soient le moins surpris. »

« Je pense qu’il faudra être patient. La priorité sera le maintien, de faire progresser des jeunes joueurs et de donner le plus grand spectacle possible pour les supporters. Si on veut continuer de garder nos supporters fiers, il faut que l’on ait une équipe courageuse, qui mouille le maillot comme on dit. Voilà les ambitions à court terme. Mais à moyen terme les investisseurs ont des idées et ces idées vont grimper petit à petit pour emmener le club à un meilleur niveau, certainement à un niveau européen. »