L’ASSE lance son mercato du côté des arrivées. Le milieu de terrain du Maccabi Haifa, Mahmoud Jaber a rejoint le Forez aujourd’hui. Voici les premiers mots du nouveau milieu de terrain stéphanois.

Après avoir levé l’option d’achat d’Irvin Cardona pour 2,5 millions d’euros, l’AS Saint-Étienne ne compte visiblement pas traîner pour bâtir un effectif solide en vue de la saison à venir. La relégation en Ligue 2, combinée aux engagements pris par Ivan Gazidis, exige des décisions fortes : les dirigeants stéphanois visent un retour rapide en Ligue 1, avec un mercato résolument ambitieux.

L’un des premiers renforts au milieu de terrain a été officialisé : Mahmoud Jaber, 25 ans, évoluant au Maccabi Haïfa, vient aujourd’hui de rejoindre les Verts.

Peu connu du grand public, Jaber s’est affirmé comme un joueur solide du championnat israélien. D’après le média local Eretz Sport, il se distingue par son sens tactique, sa rigueur défensive et sa capacité à couvrir ses défenseurs, notamment lors des phases arrêtées. Milieu défensif ou relayeur, il brille par son jeu simple et efficace : relance propre, bonne lecture du jeu et un pourcentage de passes réussies parmi les meilleurs de la ligue. Malgré une activité intense dans les duels, il reste rarement sanctionné.

Son principal point faible réside dans sa faible contribution offensive. Jaber est avant tout un récupérateur, plus à l’aise dans la construction défensive que dans les phases de projection.

Un profil adapté aux besoins de l’ASSE

Toujours selon Eretz Sport, Jaber évolue actuellement dans un système en 4-2-3-1, occupant un rôle de double pivot. Il s’y épanouit lorsqu’il peut se concentrer sur la récupération et la stabilisation du milieu, sans être sollicité dans les zones offensives. Ce profil pourrait parfaitement convenir à l’ASSE, notamment dans l’optique d’une remontée rapide en Ligue 1.

Physiquement, Jaber traîne une blessure récurrente aux ischio-jambiers, susceptible de l’écarter un à deux mois par saison. Mais lorsqu’il est opérationnel, il se montre constant et combatif. Jugé plus fiable que Pierre Cornud, il est estimé capable de performer dans une équipe ambitieuse de Ligue 2. En revanche, son potentiel à s’imposer en Ligue 1 reste à confirmer.

Un mercato guidé par la data

Ce transfert s’inscrit dans la nouvelle politique de recrutement du club, désormais orientée vers l’analyse statistique, sous l’impulsion de Jaeson Rosenfeld. L’ASSE cherche à rationaliser ses choix en s’appuyant sur la data, et le profil de Jaber correspond à cette logique.

Le transfert de l’international israélien serait estimé autour de 2 millions d’euros, avec 400 000 euros de bonus.

Les premiers mots de Mahmoud Jaber

Mahmoud Jaber : "Je suis très heureux et très fier de rejoindre l'ASSE. Je m'apprête à découvrir le football français et un championnat compétitif, de très bon niveau. Je dirais que je suis un milieu de terrain travailleur qui aime répéter les efforts pour aider ses coéquipiers. J'ai hâte d'évoluer en Vert !"

Eirik Horneland, entraîneur de l’ASSE : "Nous sommes très heureux qu’un joueur aussi ambitieux et talentueux que Mahmoud ait choisi de poursuivre son développement avec nous, ici, à l'ASSE. Mahmoud est un milieu de terrain dynamique, porté vers l'avant, qui s’intégrera parfaitement à notre style de jeu intense. C’est un joueur d’équipe, avec une expérience qui sera précieuse."