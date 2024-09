Comme chaque semaine, retour de votre émission, le Sainté Night Club. Votre rendez-vous du lundi soir. L’émission des supporters des Verts. Une heure pour revenir sur le début de saison de l’ASSE et commenter cette trêve internationale. Une actualité riche qui devrait susciter de nombreux débats. L’émission est disponible gratuitement sur Youtube et Twitch. En live ou en différé, on vous attend nombreux. N’hésitez pas à vous abonner !

Après une fin de saison dernière en apothéose, l’ASSE est à la peine pour son retour en ligue 1. Défaits à Monaco (0-1), puis contre Le Havre (0-2) avant le désastre contre Brest (0-4), les Verts comptent commencer véritablement leur saison ce vendredi contre le LOSC. Diffusée sur DAZN, la rencontre se jouera à 20h45 au stade Geoffroy Guichard. Pour débriefer ce début de saison, Nolan Roux fait sa première de la saison avec l’équipe du SNC !

À noter cette année, le retour du quizz pour les associations. Au même titre que la saison dernière, les chroniqueurs vont jouer pour une association et les gains remportés par les différents visionnages sur les différentes plateformes seront reversés à l’association choisie par le chroniqueur qui remporte le jeu.

Programme Sainté Night Club

Plateau

Présentation : Hugo

Chroniqueurs : Nolan Roux – Hervé

Chat : Karl

Programme du jour

DEBRIEF : Le réveil de l’ASSE à venir ? (30’)

Votre avis en bref sur le début de saison ?

Une fin de mercato décisive ?

De grand espoir en Stassin.

Quid de la pression ? De quoi tout changer ?

De nombreuses arrivées. Jeunesse. Data. Convaincu ?

Un dégraissage défectueux. Un héritage empoisonné ?

La nouvelle direction

Un premier avis après 3 mois ?

Un vaste chantier. Quelles priorités ?

Matchs à venir ASSE-LOSC ! (10’)

– Lille, Dall’Oglio joue-t-il déjà gros ?

– Quel 11 ? Lucas Stassin et Pierre Ekwah titulaires pour leur première ?

SNC Challenge !

3 questions

Remerciements et mot de la fin