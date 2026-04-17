À quatre journées de la fin, la 31e journée de Ligue 2 s’annonce comme un moment charnière. Entre un leader fragilisé, l'ASSE en embuscade et un calendrier piégeux, tout est réuni pour vivre une fin de championnat palpitante.

Les derniers résultats ont totalement relancé la course à la montée. Leader de Ligue 2 avec 58 points, Troyes a chuté à Rodez (2-1) et voit son avance fondre. Saint-Étienne, vainqueur de Dunkerque (2-1), revient à une unité seulement avec 57 points. Derrière, Le Mans reste en embuscade avec 54 points malgré un nul à Boulogne (0-0). Trois équipes se tiennent désormais en quatre points, dans une configuration qui maintient le suspense à quatre journées de la fin du championnat.

La 31e journée propose des affiches en apparence déséquilibrées, mais potentiellement piégeuses. Troyes reçoit Boulogne, une équipe qui joue encore son maintien. Le Mans accueille Clermont, une formation irrégulière mais capable de coups. Saint-Étienne, de son côté, se déplace à Bastia, lanterne rouge mais imprévisible, comme l’a montré sa défaite renversante face au Red Star (4-3).

Une course à la montée sous pression maximale

Le principal enjeu concerne la lutte pour la première place. Troyes conserve un léger avantage, mais sa marge est désormais minimale. Une contre-performance pourrait immédiatement profiter à Saint-Étienne, qui a l’opportunité de prendre les commandes en cas de succès en Corse combiné à un faux pas troyen.

Le Mans reste un prétendant à la montée directe. À trois points de l’ASSE, le club sarthois peut profiter d’un enchaînement favorable pour revenir au contact. Mais son irrégularité récente pose question, notamment dans les matchs à sa portée. Cette 31e journée apparaît comme un test de solidité mentale... et sportive.

Derrière ce trio, le Red Star (51 points) et Reims (48 points) gardent un espoir plus fragile. Leur confrontation lors de cette journée pourrait clarifier leur position. Une victoire du Red Star face à Reims, combinée à un faux pas du Mans, pourrait totalement relancer la lutte pour le podium. À l'inverse, ce sont les Champenois qui pourraient recoller aux Parisiens.

Le maintien en Ligue 2 n'est pas encore joué pour de nombreuses équipes

Dans le bas du classement, la tension reste tout aussi forte. Bastia, lanterne rouge avec 21 points, semble décroché mais n’a pas encore abdiqué, comme l’a montré son match spectaculaire face au Red Star. Devant, Amiens (24 points) et Laval (25 points) jouent leur survie à chaque journée, avec des écarts qui pourraient laisser un espoir à Bastia et une totale incertitude sur l'identité du futur 17e. Nancy et Clermont, avec 30 points, semblent quasiment sauvés.

Un calendrier qui renforce la pression

L’analyse des journées suivantes accentue encore l’importance de cette 31e journée. Dès la 32e, Saint-Étienne reçoit Troyes pour un choc direct qui pourrait décider du leader et même porter le coup de grâce au vaincu. Ce rendez-vous donne une immense importance au déplacement des Verts à Bastia : arriver en tête ou en position de force changerait totalement l’approche de ce duel.

La 33e journée propose ensuite un déplacement délicat pour Saint-Étienne à Rodez, tandis que Troyes affrontera Laval. Enfin, la 34e journée pourrait encore réserver des surprises avec des confrontations ouvertes pour l’ensemble des prétendants.

L’ASSE semble aujourd’hui portée par une dynamique positive, incarnée notamment par l’efficacité offensive de Davitashvili et Stassin. Chaque point compte, chaque détail peut faire basculer la saison. La 31e journée ne désignera pas un champion. Mais elle pourrait bien décider de qui aura la main dans le sprint final.

Toutes les rencontres de Ligue 2 en stream