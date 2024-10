Les week-ends se suivent mais ne se ressemblent pas. Avant la trêve internationale, l'ASSE avait fait carton plein avec ses différentes équipes qui s'étaient imposées : U17, réserve, D1, L1. Ce week-end, la donne est moins bonne et le bilan global bien moins glorieux : une victoire en cinq matchs (1 victoire, 1 nul, 3 défaites). Tour d'horizon des résultats et des dynamiques des jeunes équipes stéphanoises.

U17 : Rien n'arrête la bande de Rayan Aït Amer

Quatre. C'est le nombre de victoires consécutives de l'équipe de David Le Moal. Les U17 stéphanois sont sur leur petit nuage et plus que jamais leaders de leur poule D. Leur victoire de ce week-end, acquise au courage face à Monaco (2-1) témoigne du caractère de la jeune bande stéphanoise. Les deux buteurs sont les mêmes que la semaine dernière à Saint-Priest : Rayan Aït Amer et Aboubacar Traoré (âgé de seulement 14 ans). Le premier d'entre eux réalise un excellent début de saison avec 7 buts et porte son équipe.

💪 Ce dimanche, les #U17N ont signé un succès précieux face à Monaco (2-1) ! 💚 Découvrez les deux buts inscrits par les jeunes Verts ! 👇 pic.twitter.com/VN1Roy8fgd — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 21, 2024

Au classement, les U17 de l'ASSE sont donc premiers de leur poule avec 19 points en 9 matchs et une différence plus que positive (+13). Saint-Priest talonne l'ASSE avec 18 points. Rappelons que seules les 1ères équipes de chaque poule se qualifient pour la phase finale, ainsi que les deux meilleurs deuxièmes.

Le prochain rendez-vous des Verts est programmé dans deux semaines, le 2 novembre, chez le 3ème de la poule : Cavigal Nice.

Les meilleurs buteurs chez les U17 de l'ASSE

Rayan Ait Amer (16 ans) : 7 buts Sonny Yvars (16 ans) : 5 buts Brandon Nativoha (16 ans) : 4 buts Noah Moulin (16 ans) : 3 buts Aboubacar Traoré (14 ans) : 2 buts

U19 : Un manque cruel de régularité

Non. C'est la réponse à la question : les U19 stéphanois ont-ils gagné deux matchs consécutifs cette saison ? La bande de Frédéric Dugand vit un début de saison compliqué. Au délà du report de deux rencontres (face à Marseille et au Gazélec), les jeunes stéphanois ne parviennent pas à gagner deux matchs consécutifs (voire même de prendre des points lors de deux matchs de rang) : D - V - N - V - D - V - D. Alors que la victoire acquise le week-end dernier contre Marignane (3-1) laissait augurer de bonnes choses, la défaite du week-end face à Air Bel replonge l'équipe dans ses doutes.

La bonne nouvelle est que les jeunes Verts n'auront pas le temps de ressasser puisqu'une semaine à deux matchs les attend, afin de disputer les deux rencontres reportées : ASSE/OM (mercredi à 13h) et Gazélec/ASSE (samedi à 15h30). Les deux adversaires sont mieux classés, respectivement 4ème et 6ème de la poule D, pendant que l'ASSE est 9ème. Rappelons que les deux premières équipes de chaque poule se qualifient pour la phase finale.

Les meilleurs buteurs chez les U19 de l'ASSE

Nadir El Jamali (17 ans) : 2 buts Hani Guerroudj (17 ans) : 2 buts Ewan Hornech (18 ans) : 2 buts

N3 : SOS la réserve ne répond plus

Un long chemin de croix mais une belle éclaircie : voilà le bilan du début de saison de la réserve coachée par Razik Nedder. Une victoire en six rencontres, une différence négative (-4) et une place dans la zone rouge. Les signaux sont au rouge. Alors que les Verts ont gagné le derby des réserves au début du mois, les jeunes Verts ont eu la bonne idée de surfer sur cette victoire lors du début de match face à Chassieu ce week-end avant d'être rattrapés au score dans le temps additionnel (2-2).

Au classement, l'ASSE est dans la zone rouge. Les quatre dernières équipes de chaque poule sont reléguées en Régionale 1.

La prochaine rencontre de National 3 pour les stéphanois est prévue dans deux semaines, mais d'ici-là, les hommes de Razik Nedder entreront en lice dans une nouvelle compétition, le challenge espoirs. La première rencontre, face au Havre, est programmé dimanche à 13 heures.

Les meilleurs buteurs chez la réserve (N3) de l'ASSE