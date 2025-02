L'ASSE affrontait le LOSC pour le compte de la 20e journée de ligue 1. Les nordistes se sont imposés 4-1 dans un match dans lequel le score ne reflète pas véritablement l'opposition dont a fait preuve les joueurs d'Eirik Horneland. Un joueur lillois admet une part de chance dans la victoire de ce samedi.

Les Verts avaient pourtant ouvert le score grâce à l'international géorgien Zuriko Davitashvili. Inspiré, le numéro 22 stéphanois a obtenu un penalty qu'il a lui-même transformé. Pour la première fois sous la houlette d'Eirik Horneland, les Verts avaient ouvert le score. Malheureusement, la suite s'apparente à plusieurs occasions non converties (Mouton, Bouchouari ou encore Stassin). Le LOSC réagit grâce à un penalty lié à une maladresse de Batubinsika. Le carton rouge de la 47ᵉ enclenchera le début du cauchemar. Sahraoui à deux reprises et Gudmunsson marqueront pour finir à un score de 4-1 ! Frustrant pour les stéphanois au regard du contenu produit pendant une heure de jeu.

"Ce qui est bien aussi, c’est qu’on a pas mal de chance. Cela peut tourner à 0-2 à un moment donné" (Meunier après LOSC-ASSE).

« Après les faux pas de la semaine passée, les victoires contre Feyenoord et Saint-Etienne nous remettent dedans. On a aussi un beau goal-average. On n’a pas souvent gagné avec un tel écart. Ce qui est bien aussi, c’est qu’on a pas mal de chance. Cela peut tourner à 0-2 à un moment donné. Par la suite, on égalise, ils prennent rouge et ils déroulent. Feyenoord a eu deux blessés dans le premier quart d’heure. Cela tourne bien pour nous et c’est toujours un bon présage d’avoir autant de chance. Je ne vais pas dire qu’on va finir champion, mais pourquoi pas gagner quelque chose ! Ce qu’on fait depuis le début de saison est quand même incroyable. On a un super groupe et une superbe osmose, le staff n’y est pas pour rien. Les supporters sont derrière nous. Tout le monde est dans le même bateau, j’espère que ça va durer jusqu’au bout ! » (propos recueillis par le 11 lillois en zone mixte).