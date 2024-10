Le mercato est fermé depuis plus d'un mois (depuis le 30 août). Les mouvements se sont forcément réduits et devraient reprendre lors du mois de janvier. Néanmoins, plusieurs joueurs ont pu retrouver un club après cette date butoir. C'est le cas de l'un des anciens pensionnaires de l'Etrat, centre de formation de l'ASSE. Explications.

Un gagnant de la Gambardella avec l'ASSE

Zakaria Bengueddoudj est un joueur de la génération 2000 de l'ASSE. Il a fait ses classes dans le Forez de 2016 à 2019 après avoir été repéré chez le club partenaire de l'Olympique de Saint-Etienne. Laissé libre après la victoire en coupe Gambardella, ce joueur offensif n'a pas abandonné l'idée de vivre du football. D'abord en signant chez le club lyonnais de Saint-Priest avant de s'offrir un challenge en D4 Suisse au CS Chenoix. Un club de la frontière franco-suisse.

Un choix payant qui va par la suite lui ouvrir les portes d'Annecy. Recruté pour la réserve dans un premier temps, il s'offre même du temps de jeu avec l'équipe pro.

De la ligue 2 à la N3 ?

Alors qu'il semblait faire son trou du côté d'Annecy, Zakaria Bengueddoudj était dans l'attente d'un contrat professionnel. Après avoir fait son trou du côté de la Haute-Savoie où il a pris part à 14 matchs de ligue 2 lors de la saison 2023-2024, il part en prêt à la Berrichonne de Châteauroux pour s'aguerrir en N1. Il disputera 9 matchs et verra son aventure annécienne s'arrêter ainsi.

À la recherche d'un nouveau projet et dôté d'un CV intéressant qui aurait pu convaincre des clubs de L2 ou N1, il rebondit finalement en National 3 à Hauts Lyonnais. Il rejoint donc un club déjà composé de Baptiste Gabard, Clement Cabaton et Tom Meyer. Un club qui évolue dans la poule de la réserve de l'ASSE et qui viendra donc à l'Etrat pour le match aller le 12 janvier 2025. L'occasion pour plusieurs joueurs de retrouver les terrains qui les ont vu grandir.