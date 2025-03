L'ASSE traverse une nouvelle période compliquée sur le plan sportif. Les joueurs n'ont plus gagné de rencontre depuis le 3 janvier face à Reims. Alors qu'il ne reste plus que dix matchs à disputer, les Stéphanois doivent impérativement réagir après avoir été dépassés au classement par Le Havre. Plusieurs joueurs devront se montrer vigilants.

Cela pendait au nez des Verts et c'est désormais officiel : l'ASSE est retombée dans la zone rouge suite à sa quinzième défaite de la saison contre Nice, pendant que Le Havre s'imposait sur la pelouse du Racing Club de Lens. Avant-derniers de Ligue 1, les Stéphanois sont désormais dos au mur. La réaction est urgente, d'autant plus que les Verts affrontent prochainement deux concurrents directs pour le maintien : Le Havre et Montpellier. Deux déplacements où l'erreur sera interdite.

Eirik Horneland a pu récupérer une bonne partie de son groupe ces dernières semaines. Si Ibrahima Wadji et Ben Old restent indisponibles, ils devraient faire leur retour dans les semaines à venir. Pierre Ekwah pourrait également retrouver les terrains dès ce dimanche en Normandie.

3 joueurs de l'ASSE en sursis

Cependant, l'entraîneur devra composer sans Dylan Batubinsika, suspendu pour cette rencontre. L'occasion pour Maxime Bernauer de probablement honorer sa première titularisation sous le maillot de l'ASSE. Recruté cet été en provenance du Dinamo Zagreb, il aura pour mission de stabiliser une défense en manque de confiance. Toutefois, la vigilance sera de mise. Avec seulement 44 minutes disputées en deux apparitions, Bernauer a déjà récolté deux cartons jaunes. Une nouvelle sanction pourrait le priver des huit rencontres suivantes, soit quasiment jusqu'à la fin de la saison.

Ibrahim Sissoko et Augustine Boakye sont également sous la menace d'une suspension pour cette rencontre. En cas d'avertissement reçu, ces joueurs manqueraient la réception du PSG, une échéance cruciale pour l'ASSE.

L'urgence est donc réelle pour des Verts qui jouent leur survie en Ligue 1. Les prochains matchs pourraient bien sceller le sort des Stéphanois cette saison.