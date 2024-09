L’ASSE a terminé son mercato en prêtant deux de ses jeunes joueurs. Karim Cissé a rejoint le FC Annecy en Ligue 2, où il va tenter de grappiller du temps de jeu. Beres Owusu, titulaire à Monaco lors de la J1, a lui rejoint Quevilly-Rouen. Comme son ancien coéquipier en réserve Darling Bladi (au FBBP01), il est lui aussi prêté en National 1 pour cette saison. Les deux hommes s’affrontaient d’ailleurs vendredi soir.

Pas de vainqueur entre Owusu et Bladi

QRM accueillait Bourg-Péronnas, à l’occasion de la J4 du championnat de National 1. Arrivé lundi à Quevilly, Beres Owusu était titulaire au coup d’envoi, tout comme l’autre joueur prêté par l’ASSE, Darling Bladi. Le piston gauche a lui débuté à chaque fois depuis le début de saison et a la confiance de son entraîneur, David Le Frapper.

Dans une rencontre où les deux équipes se seront procurées des situations, personne n’a finalement réussi à trouver le chemin des filets. Quevilly-Rouen et Bourg-Péronnas se quittent donc sur un match nul (0-0) et pointent respectivement à la 12ème et à la 9ème place au classement.

En ce qui concerne les performances individuelles des deux joueurs prêtés par les Verts, plusieurs choses sont à retenir. Beres Owusu a déjà fait preuve de beaucoup de caractère. Auteur d’une performance solide quelques jours seulement après la signature de son prêt, il a été très tranchant dans ses interventions et a gagné beaucoup de duels. Son équipe l’a également responsabilisé à la relance, un domaine sur lequel il devrait monter en puissance petit à petit. Côté FBBP01, Darling Bladi a été tout à fait correct mais n’a pas réalisé sa meilleure prestation. Le flanc droit de QRM ne lui a laissé que peu d’espaces et il n’est pas vraiment parvenu à faire parler ses qualités de contre attaquant.

Bourg-Péronnas se déplacera au Mans lors de la prochaine journée, tandis que QRM ira à Châteauroux. En attendant, on peut déjà penser que les saisons de Beres Owusu et de Darling Bladi seront positives. Les deux joueurs sont bien partis pour prendre beaucoup d’expérience dans l’antichambre du football professionnel. Et c’est ce dont ils avaient besoin.