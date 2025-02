Ce samedi à 17h, l'Olympique de Marseille reçoit l'ASSE au Vélodrome pour une rencontre de Ligue 1 qui semble, sur le papier, déséquilibrée. D’un côté, l’OM, en quête de points pour consolider sa place en haut du classement, de l’autre, une équipe stéphanoise en difficulté, luttant pour éviter la zone rouge. Malgré l’écart au classement, le football réserve toujours son lot de surprises. Retour sur les moments forts de cette confrontation.

L'Olympique de Marseille s'impose 1-0 face à l'AS Saint-Étienne dans un match marqué par un pressing intense des Phocéens. L’OM croit ouvrir le score en première mi-temps, mais le but de Leonardo Balerdi est annulé après intervention de la VAR, l’arbitre estimant que Larsonneur est gêné par Hojbjerg.

Les Verts souffrent face à la domination marseillaise et finissent par craquer : Amine Gouiri récupère un ballon haut et envoie une frappe puissante dans la lucarne pour donner l’avantage aux locaux. Malgré une réaction stéphanoise, notamment un tir de Bouchouari détourné en corner, l’OM garde le contrôle du jeu et rentre aux vestiaires avec l’avantage au score.

Saint-Étienne affiche beaucoup d’efforts et de générosité mais peine à véritablement inquiéter la défense marseillaise. L'arbitre renvoie les deux équipes au vestiaire sur ce score de 1-0 en faveur des locaux.

L'ASSE peut-elle retourner le match ?

Il ne faut que trois minutes à Marseille pour obtenir un penalty après une main de Nadé. Greenwood ne tremble pas et transforme l’occasion. 2-0.

Le troisième but ne tarde pas : après deux frappes repoussées, le ballon revient dans les pieds de Murillo, qui n’a plus qu’à pousser dans le but vide. Puis, sur un ballon en profondeur, Gouiri, étrangement seul, pique son ballon au-dessus de Larsonneur pour inscrire le quatrième. Adrien Rabiot s’invite également à la fête et ajoute un cinquième but pour l’OM.

La barre de Léo Pétrot et la réduction du score de Lucas Stassin, sur un exploit individuel d’Irvin Cardona, n’y changeront rien. Les Verts subissent une nouvelle lourde défaite à l’extérieur.