L'ASSE joue gros en ce mois de mai 2025. Les Verts tenteront d'accrocher les barrages ce samedi soir. Pour espérer affronter Dunkerque ou Metz la semaine prochaine, les stéphanois devront l'emporter face à Toulouse tout en espérant que Le Havre ne gagne pas à Strasbourg. Ligue 1 ou Ligue 2 pour la saison prochaine ? Le dénouement est proche. Peu importe l'issue sportive, l'organisation interne de l'AS Saint-Etienne pourrait être revue dans les semaines à venir.

Ligue 1 ou Ligue 2 ? Quel avenir pour l'ASSE ? Quoi qu'il en soit, Larry Tannenbau, nouveau propriétaire de l'ASSE l'a confirmé dans l'Equipe, si L2 "Ce serait un revers, mais cela ne changerait rien à notre projet. Il ne s'agit pas d'un investissement sur un an, mais de bâtir une génération capable de se battre pour des titres. Ce que nous devons faire, c'est continuer à construire, à planifier pour l'avenir. Que cela demande plus d'argent ou plus de temps, cela fait partie de notre plan. "

Arrivé à la tête de l'ASSE en juin 2024, le milliardaire canadien a immédiatement placé sa confiance en trois hommes. Ivan Gazidis, Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld. Tanenbaum expliquait dans cette même interview : "C'est à ces trois hommes de me dire ce qu'il faut faire pour construire une grande équipe. Et nous sommes parfaitement alignés sur notre ambition. Je leur donnerai donc toutes les ressources dont ils ont besoin."

Kilmer Sports coupable de passivité dans le Forez ?

Bien que fraichement arrivé, les nouveaux dirigeants de l'ASSE ne sont pas épargnés par les critiques vu la situation sportive. Parmi les plus récurrentes, des mercatos trop peu pragmatiques et une certaine inertie en interne. C'est un parti pris par Ivan Gazidis depuis son arrivée. Ne pas tout déconstruire à l'ASSE et s'appuyer sur les forces vices du club. C'est notamment pour cette raison que la Direction en place à son arrivée reste à ce jour en place à l'AS Saint-Etienne (Jean-François Soucasse, Loïc Perrin et Samuel Rustem). Deux trio qui s'additionnent et collaborent de manière collégiale, fait-on savoir en interne.

Sans vouloir agir vite et potentiellement commettre d'erreur, Ivan Gazidis et ses lieutenants ont beaucoup observé et lancé différents audits. Des audits qui visent le Centre de Formation ou la cellule médicale par exemple. Certaines missions ont été réparties différemment. C'est notamment le cas au recrutement où le duo Fahmy - Rosenfeld a rapidement pris le leadership.

Vers un départ de Samuel Rustem de l'ASSE ?

Après l'observation, l'organigramme pourrait évoluer. À commencer par la cellule de recrutement qui devrait être étoffé cet été. Quid du rôle de Loïc Perrin, aujourd'hui Directeur Sportif et parfois décrié par les supporters ?

Autre membre de la Direction, Samuel Rustem pourrait vivre ces derniers instants dans le Forez. Après avoir gravi les échelons en interne, l'ancien dirigeant de Valence pourrait quitter l'AS Saint-Etienne et prendre la direction de la Turquie. Une information qui demande toutefois à être confirmée.

Quoi qu'il en soit, après avoir (trop ?) longuement observé, Kilmer Sports et ses hommes devrait passer la seconde dans leur plan de développement. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, l'été promet d'être comme souvent très chaud à Saint-Etienne. Sur les terrains comme en dehors.

Samuel Rustem devrait quitter le club à l’issue de cette saison

Il semble avoir une "touche" avec un club turc …

