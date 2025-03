Après des années de turbulences, l’ASSE a retrouvé la Ligue 1 en juin dernier grâce à un barrage épique. Un retour au premier plan qui a coïncidé avec un tournant majeur dans l’histoire du club : son rachat par Kilmer Sport, le fonds d’investissement de Larry Tanenbaum. Soucieux de moderniser un club en grande difficulté, Tanenbaum a immédiatement injecté des moyens conséquents pour assurer un maintien solide. Avec une enveloppe de 23 millions d’euros, la nouvelle direction a entrepris un mercato ambitieux pour bâtir une équipe compétitive.

Ainsi, plusieurs recrues sont venues renforcer l’effectif : Zuriko Davitashvili, Pierre Ekwah et Lucas Stassin, mais aussi Abdelhamid, Cornud, Miladinovic, Boakye, Maubleu et Old. L’objectif était clair : assurer le maintien dès cette première saison afin d’éviter un retour express en Ligue 2. Cependant, alors que la saison n’a pas encore commencé, Kilmer Sport doit faire face à un premier problème de taille.

Les droits TV : une crise qui impacte l’ASSE et la Ligue 1

À quelques semaines du début du championnat, l’incertitude règne autour des droits TV. Un dossier crucial pour la pérennité financière des clubs de Ligue 1. Contrairement aux années précédentes, les diffuseurs se font rares et les offres sont bien moins alléchantes. Finalement, DAZN et BeIN Sports récupèrent les droits, mais le montant total est le plus bas enregistré depuis une décennie.

Pour l’ASSE et Kilmer Sport, ce manque à gagner modifie considérablement les plans. Moins de recettes signifie moins de marge de manœuvre pour de nouveaux investissements, alors que le club avait déjà consenti à un effort financier conséquent lors du mercato estival. Un premier coup dur qui va compliquer la gestion de cette première saison sous l’ère Tanenbaum.

Une crise avec les supporters qui fragilise le club

Alors que la question financière pèse, un deuxième front s’ouvre rapidement : celui des supporters. Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, annonce son intention de dissoudre les associations des Magic Fans et des Green Angels. Une décision qui provoque un tollé dans le Chaudron, réputé pour son ambiance unique en France.

Face à cette menace, la direction de l’ASSE décide de se ranger du côté de ses supporters. Un communiqué officiel vient réaffirmer l’attachement du club à son public, et ce week-end, Ivan Gazidis, Omar Fahmy, Rustem et Jean-François Soucasse se joignent même à la marche de protestation avec un message fort : "Le Chaudron ne se dissout pas". Ce soutien direct montre que Kilmer Sport a pris conscience de l’importance des tribunes stéphanoises dans l’ADN du club. Toutefois, cette crise n’est pas encore réglée et pourrait encore avoir de lourdes conséquences sur l’avenir de l’ASSE.

UNIS, FIERS ET DEBOUT ! Supporter les Verts, c’est plus que tout, c’est une famille, une ferveur, une passion qui ne se dissout pas. 🟢 🎥 @blaakproduction pic.twitter.com/OPdozMeUKZ — TRIBUNE STÉPHANOISE (@TRIBUNESTE42100) March 29, 2025

Des résultats sportifs inquiétants

Enfin, le terrain ne vient pas offrir le répit espéré. Après un début de saison compliqué, l’ASSE se retrouve en grande difficulté dans la course au maintien. L’arrivée d’Eirik Horneland sur le banc, censée apporter une nouvelle dynamique, n’a pas produit l’effet escompté. L’équipe ne fait pas mieux que sous Olivier Dall’Oglio et les interrogations s’accumulent.

Certaines recrues, censées apporter un plus, peinent à convaincre. Abdelhamid, Cornud et Miladinovic sont loin des attentes placées en eux. Ce manque d’impact des nouveaux joueurs rend le maintien encore plus compliqué et la tension monte alors que la fin de saison approche.

Dans cette situation critique, l’ASSE n’est pas encore condamnée, mais la bataille s’annonce rude. Kilmer Sport espérait un démarrage plus serein, mais les premiers mois sont marqués par des défis majeurs qui mettent à l’épreuve la nouvelle direction. L’avenir du club se joue maintenant sur le terrain, et chaque match devient une finale. Les Verts parviendront-ils à arracher leur maintien ? Réponse dans les prochaines semaines.