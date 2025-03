À l'issue de la rencontre entre l'ASSE et le PSG (1-6), Eirik Horneland (ASSE) et Luis Enrique (PSG) se sont exprimés au micro de DAZN afin de partager leurs impressions suite à la victoire stéphanoise !

Luis Enrique (Entraîneur du PSG) : "Si on analyse la première mi-temps, je pense que Saint-Étienne a été supérieur. Ils ont mis plus de rythme que nous et ont bien joué. Trouver le bon tempo en compétition, afficher de la qualité, c’est une excellente expérience. C’est un très bon exemple de ce qu’est le football : pour gagner, il faut courir, se battre, être à un haut niveau et avoir une bonne attitude. C’est comme une leçon qui montre qu’il faut toujours s’améliorer.

J’aime cet état d’esprit. Les joueurs, s’ils le peuvent, doivent se relever. C’est ça le football : il y a des contacts, il y a des coups, mais il faut continuer."

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "J'étais très content de cette première période, on l’a bien sentie. Sur la fin, on a commencé à sentir la pression monter, puis il y a eu le penalty… Il nous a plombé pour la deuxième mi-temps. Nos fans sont incroyables ! Ils méritaient un but ce soir. On espère pouvoir leur en offrir plus à l’avenir.

Mais la deuxième mi-temps a été très difficile pour nous. C’est assez simple : on a voulu jouer en attaque verticale, on a travaillé pendant 40 minutes, mais en seconde période, c’est devenu compliqué."

Horneland : "On n’avait plus la force de continuer de la même manière"

"C'est difficile de maintenir la même intensité. On a essayé de s’appuyer sur du jeu en passes courtes, mais on n’avait plus la force de continuer de la même manière. Paris est une très bonne équipe, et face à eux, une seule période ne suffit pas pour être compétitif. C’est toujours le même scénario : on joue bien, on est dans le match, puis des erreurs individuelles nous coûtent cher. Ces erreurs viennent des risques qu’on prend.

Mais pendant 40-45 minutes, on a été bons, on a essayé de produire du jeu. Après, on n’avait ni le physique ni la mentalité pour tenir un match entier face au PSG, c’était trop dur. Quand on regarde notre prochain match, il faut avoir de l’espoir plutôt que de la crainte. Dans le football, on n’a pas le temps d’avoir peur, seulement du temps pour être compétitif et progresser.

Ce qu’on a montré en première mi-temps contre Nice, ce qu’on a fait ce soir contre Montpellier, ça doit nous permettre de gagner des matchs. On doit continuer sur cette lancée et rester positifs, on n’a pas le choix."