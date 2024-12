L'ASSE tient son nouvel entraineur. Une semaine après avoir remercié Olivier Dall'Oglio, les dirigeants stéphanois ont officialisé l'arrivée d'Eirik Horneland. Le norvégien de 49 ans a été présenté en conférence de presse depuis le Stade Geoffroy-Guichard ce vendredi. Loïc Perrin, Directeur Sportif des Verts s'est exprimé. Extrait.

Loïc Perrin (Directeur Sportif de l'ASSE) :

"Je voulais déjà avoir un petit mot pour Olivier (Dall’Oglio) et Grégory (Pérès). On les a remerciés en interne mais il faut aussi le faire publiquement. Il ne faut pas oublier le travail qu’ils ont réalisé. On a passé des moments magnifiques ensemble, des moments forts, donc on voulait les remercier. Maintenant on a décidé de partir sur un nouveau projet avec Eirik (Horneland)."

L’ASSE déjà en contact avec des joueurs

Loïc Perrin (Directeur Sportif de l'ASSE) :

"Concernant le mercato, car c’est sûr qu’à cette période c’est ce que tout le monde veut savoir : oui on en a déjà parlé. On a l’idée de se renforcer. On verra ce qui va se présenter mais des discussions ont déjà commencé avec certains joueurs. Après, quels profils de joueurs ? Ce n’est pas interdit que des joueurs d’expérience nous rejoignent. On parle souvent d’expérience, mais je considère que l’on a une certaine expérience dans notre effectif. On a certes aussi des joueurs très jeunes, qui ne connaissent pas forcément la Ligue 1. Mais certains ont progressé depuis le début d’année.

On a toujours prôné qu’il fallait du temps. Dans le foot on en n’a pas énormément. Mais je trouve qu’on avance. Et l’idée va en effet être d’améliorer l’équipe, de donner une autre identité à l’équipe. C’est aussi ce qui nous plaît dans le profil d’Eirik (Horneland). J’aime parler d’engagement quand je vois son équipe jouer. Au niveau de l’engagement, de l’intensité je suis persuadé que c’est ce que les supporters attendent ici à Saint-Etienne."