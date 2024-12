L'ASSE a trouvé son nouvel entraîneur. Le norvégien Eirik Horneland (49 ans) est devenu officiellement le nouveau coach de l'AS Saint-Etienne. Il s'est engagé ce jour avec le club stéphanois. Il est accompagné de son adjoint Hassan El-Fakiri. Le duo de scandinave devra redresser la barre d'un club dans une situation délicate. Eirik Horneland s'est exprimé pour la première fois en tant qu'entraîneur des Verts.

Eirik Horneland est devenu le nouvel entraîneur de l'ASSE ce vendredi 20 décembre. Il a paraphé un contrat courant jusqu'en 2027, assorti d'une option supplémentaire. Il est accompagné de son adjoint Hassan El Fakiri. Ancien défenseur, Horneland a passé l'essentiel de sa carrière de joueur à Haugesund, en Norvège, avant de se reconvertir comme entraîneur. Il commence au FK Haugesund, puis dirige la sélection norvégienne U19. En 2016, il devient entraîneur principal du FK Haugesund, où il collabore avec Ibrahima Wadji.

En 2019, il prend les commandes de Rosenborg BK, un club historique de Norvège, avec lequel il découvre les compétitions européennes. Son passage au SK Brann marque un tournant : il fait remonter le club en première division, le mène à une deuxième place en championnat et remporte deux Coupes de Norvège consécutives. Sacré entraîneur de l'année en 2022 et 2023, Horneland quitte Brann en quête d'un nouveau défi.

Désormais aux commandes des Verts, il apportera son expérience et sa vision du jeu axée sur le pressing et la possession. Il s'est exprimé pour la première fois en tant qu'entraîneur des Verts.

Les premiers mots d'Eirik Hornland - ASSE

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : « C'est un réel honneur de rejoindre un grand club comme l'AS Saint-Étienne, pas seulement pour son histoire et son palmarès, mais surtout pour le rôle qu'il joue dans toute une ville et la ferveur qu'il génère. J'ai hâte de découvrir le Chaudron et de me mettre au travail avec les joueurs, le staff et toutes les composantes du club. »