Deux semaines après une victoire dans le Forez face à une équipe de l'ASSE inoffensive, l'OM s'apprête à revenir dans la Loire. À l'occasion des 32ᵉ de finale de Coupe de France, les Olympiens comptent faire bonne figure dans cette compétition qu'ils ont cochée comme véritable objectif. L'entraineur de l'OM, Roberto De Zerbi s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. Extraits.

Roberto De Zerbi (entraîneur de l'OM) : "On est embêté par cette nouvelle interdiction de déplacement pour nos supporters. C'est quelque chose qui nous énerve. C'était déjà le cas lorsque nous avons dû jouer à deux reprises sans nos deux virages. On veut continuer à performer comme c'est le cas ces dernières semaines. On a pas pu l'emporter face à Lille, mais nous avons encore proposé une belle prestation. Il faut vraiment continuer sur cette voie.

À Saint-Etienne, ce sera la meilleure équipe que je peux aligner qui jouera. Sans faire de cadeau. Sans rien offrir. Les meilleurs doivent jouer tous les matchs. Les plus en forme devront jouer. Je ne ferai pas de changement si je n'estime pas que c'est nécessaire. Adrien Rabiot ? Il a la grippe. J'ai préféré qu'il rentre chez lui ce matin. J'espère qu'il sera à l'entraînement demain."

L'OM veut la Coupe

Roberto De Zerbi (entraîneur de l'OM) : "Aujourd'hui, nous avons tous les joueurs qu'il faut pour être équilibré et tenir le jeu. Rulli sur le banc ? Il a eu un problème physique ces dernières semaines. Il a serré les dents. Je ne veux prendre aucun risque avec lui. Non pas parceque c'est la coupe, mais notre doublure est un très grand gardien. Je n'ai encore rien décidé pour l'instant.

La Coupe de France ? On tient beaucoup à cette Coupe. On sait que l'OM ne gagne plus cette coupe depuis longtemps. C'est pour ça qu'il n'y a aucune distinction avec le championnat."

L'ASSE motivée devant Horneland ?

Roberto De Zerbi (entraîneur de l'OM) : "L'ASSE ? Nous n'avons pas gagné facilement la dernière fois. Nous l'avons remporté car nous avons fait une grosse prestation. A Saint-Etienne, il y a peu d'équipe qui l'ont emporté. Il faut s'attendre à un match différent. Les joueurs voudront faire bonne impression devant leur nouvel entraineur et les tribunes seront au rendez-vous.