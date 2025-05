À l’approche de la fin du championnat, l’ASSE se retrouve dans une situation critique. Battus à domicile par l’AS Monaco (1-3) lors de la précédente journée, les Verts ont vu Le Havre s’imposer à Auxerre (1-2), un résultat qui éloigne encore un peu plus l’espoir du maintien. Eirik Horneland a dévoilé son XI pour ce match décisif face à Reims.

À seulement deux journées du terme de la saison, l’ASSE pointe à la 17e place du classement, avec 27 points, soit quatre de moins que Le Havre, 16e avec 31 unités.

Le scénario est désormais simple mais impitoyable : si les Stéphanois ne parviennent pas à s’imposer sur la pelouse du Stade Auguste-Delaune ce samedi face à Reims, et que Le Havre de son côté l’emporte contre l’Olympique de Marseille, la relégation en Ligue 2 serait officiellement scellée dès cette 33e journée. Un coup dur qui plane comme une menace depuis de longs mois, et qui pourrait devenir réalité en cas de nouvel échec. 1 an après sa remontée en Ligue 1, l’ASSE pourrait déjà retrouver la Ligue 2…

Face à l’enjeu, Eirik Horneland et son groupe sont sous pression. Le déplacement à Reims s’annonce difficile : les Rémois restent solides à domicile, même si leur effectif pourrait être privé de Junya Ito. Mais pour l’ASSE, la victoire est impérative, même si elle pourrait s’avérer insuffisante en cas de résultat favorable du Havre.

Des absences à Saint-Etienne

En conférence de presse, l’entraîneur stéphanois a dressé un état des lieux de son effectif. Benjamin Bouchouari, de retour à l’entraînement collectif après une blessure au dos, est de retour dans le groupe.

Pierre Cornud, également revenu après une rechute, est à disposition d’Eirik Horneland et remplace Yvann Maçon qui n’a pas été retenu pour cette rencontre.

En revanche, Augustine Boakye, toujours en réathlétisation, manquera probablement la fin de saison. L’inquiétude demeure concernant Lucas Stassin, meilleur buteur du club, forfait face à Monaco et encore absent pour le déplacement à Reims.

La composition de l’ASSE