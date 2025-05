Avant la réception de l'AS Saint-Étienne, Valentin Atangana s'est montré très déterminé. Le milieu du Stade de Reims aborde la rencontre comme une véritable finale pour le maintien.

Le Stade de Reims sait qu'il tient son destin entre ses mains. Une victoire face à l'ASSE assurerait mathématiquement le maintien en Ligue 1. Et c'est bien l'état d'esprit affiché par Valentin Atangana en conférence de presse.

"Aujourd'hui, on est tous conscients que demain, ce sera un match très important pour le maintien. On sait que si on fait le job demain, on sera sûrs d'être maintenus. Donc, on le prend vraiment comme une première finale."

Confiant mais concentré, Atangana assume la pression du moment. "C'est une bonne pression, parce que voilà, actuellement, on est dans une position favorable comparé à nos concurrents directs. On a la balle entre nos pieds et maintenant, c'est à nous de faire le taf demain pour pouvoir souffler un grand coup."

Atangana : "Il y a des choses qui nous ont déplu"

Les récentes déclarations stéphanoises ont semble-t-il épicé la préparation rémoise. "Oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui nous ont déplu. Il y a un joueur qui a dit qu'ils allaient venir ici en mettant l'intensité. D'ailleurs, ils vont remporter les trois points. Donc, à nous de leur montrer que ça ne sera pas le cas et qu'on sera à la maison."

Conscient de la difficulté du match, Atangana souligne l'importance de répondre présent : "C'est le dernier match à domicile. On aura tous à cœur de vouloir montrer à nos supporters qu'on peut finir avec une bonne victoire à domicile, pour pouvoir derrière aussi enchaîner sur la finale, plus à tête reposée."

Formé au club, Atangana mesure l'enjeu pour le club et pour lui à quinze jours de retrouver le PSG en finale de la coupe de France : "Oui, ça compte énormément pour moi que le club puisse rester en Ligue 1 et que derrière on puisse aller en finale en étant serein et avoir cette fête, cette communion avec les supporters, c'est très important pour moi."

Le milieu rémois n'évite pas l'autocritique sur les performances à domicile : "C'est vrai qu'on est redevable aux supporters. [...] Mais oui, c'est sûr qu'on a vraiment envie de finir sur une victoire à domicile pour que nos supporters repartent du stade en étant contents et en étant fiers de nous."