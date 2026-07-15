Les Girondins de Bordeaux s'apprêtent à vivre l'un des jours les plus sombres de leur histoire. Faute d'avoir réuni les garanties financières exigées par la DNCG, le club devrait voir son exclusion des championnats nationaux confirmée. Une décision qui pourrait ouvrir la voie à une liquidation judiciaire dans les prochains jours.

Longtemps, les supporters bordelais ont cru à un nouveau retournement de situation. Après plusieurs semaines de négociations, le fonds britannique Sparta Capital travaillait encore ces derniers jours pour réunir les 9 à 10 millions d'euros nécessaires afin de présenter un dossier recevable devant la commission d'appel de la DNCG. L'espoir reposait notamment sur l'arrivée d'un investisseur américain. Celui-ci ne s'est finalement jamais matérialisé. Gérard Lopez, de son côté, est resté fidèle à sa position et n'a pas souhaité remettre de nouveaux fonds dans le club. Résultat : Bordeaux se présente ce mercredi matin devant la DNCG sans solution financière crédible, avec très peu d'espoir d'inverser la décision prononcée le 30 juin dernier.

Une liquidation judiciaire se rapproche pour les Girondins de Bordeaux

La confirmation de l'exclusion des compétitions nationales ne constituerait pourtant que la première étape d'une crise encore plus profonde. Le plan de continuation validé par le tribunal de commerce en juin 2025 ne pourrait plus être respecté. Le commissaire chargé de son exécution devrait donc demander sa résolution, ouvrant la voie à une liquidation judiciaire de la société exploitant le club. Celle-ci pourrait intervenir avant la fin du mois selon Sud-Ouest. Si ce scénario se confirme, les Girondins quitteraient définitivement le football professionnel. L'association, présidée par Jean-Louis Triaud et détentrice du numéro d'affiliation, tenterait alors de sauver ce qui peut encore l'être. Mais elle devrait composer avec une épée de Damoclès : près de 4,5 millions d'euros de dettes liées à des transferts internationaux, auxquelles s'ajoutent environ 500 000 euros d'indemnités de formation. Dans ces conditions, le niveau de reprise pourrait être la Régionale 1, soit le sixième échelon du football français, voire une division encore inférieure selon les décisions administratives à venir.

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Un avertissement pour tout le football français

Champion de France à six reprises, vainqueur de quatre Coupes de France et habitué des campagnes européennes, Bordeaux rejoint désormais la liste des clubs historiques emportés par les dérives économiques du football moderne. Après Sochaux, Nancy ou Sedan, c'est un autre monument qui vacille. Cette disparition dépasse largement le cadre girondin. Elle rappelle combien la baisse des droits télévisés, les modèles économiques fragiles et les investissements à risque peuvent précipiter un club vers une chute irréversible. C'est un avertissement. L'histoire, le palmarès ou la taille d'un club ne suffisent plus à garantir sa survie lorsque les fondations financières s'effondrent. De quoi peut-être se satisfaire de la situation de l'ASSE, même si souvent la critique est tentante !