L’ASSE a malheureusement enchaîné une seconde défaite de rang le week-end dernier face au Havre. Le club stéphanois espère prendre ses premiers points avant la trêve internationale. De leur côté les brestois sont également à 2 défaites. Voici les 11 joueurs qu’Olivier Dall’Oglio devrait aligner cet après midi à Francis Le Blé.

Une recrue absente, plusieurs retours à noter

Olivier Dall’Oglio pourra compter sur plusieurs renforts ce samedi à Brest. Blessés de longue date, Aïmen Moueffek et Léo Pétrot postulent à une place dans le groupe. Le dernier cité a même joué 70 minutes avec la réserve dimanche dernier. C’est également le cas d’Igor Miladinovic qui a même marqué l’unique but stéphanois de la rencontre. Le milieu serbe est malade et ne n’est pas du voyage.

Arrivé il y a 10 jours, Pierre Cornud est disponible pour cette rencontre. Le latéral gauche était trop court pour démarrer son aventure verte face au Havre. Anthony Briançon, Thomas Monconduit et Benjamin Bouchouari ne se sont pas envolés pour le Finistère. Ils ont été écartés car ils étaient en instance de départ sur la fin du mercato. Le second cité est blessé à une cuisse. Ben Old ne sera également pas présent. Le néo-zélandais s’est blessé à l’adducteur face au Havre. Augustine Boakye est également hors du groupe, le ghanéen est touché à la jambe.

Une recrue de l’ASSE sur le pont en défense

Il a évité une défaite plus lourde la semaine passée, Gautier Larsonneur gardera le but stéphanois face à son ancien club. Le joueur formé à Brest va affronter le club de son enfance pour la première fois. Poussé vers la sortie par ODO, le gardien avait quitté Brest lors de l’été 2022 pour Valenciennes. Il avait ensuite rallié le Forez 6 mois plus tard.

Du côté de La Défense, Olivier Dall’Oglio ne devrait pas changer sa défense centrale. Dylan Batubinsika devrait bien être associé à Yunis Abdelhamid. Le défenseur marocain a été la cible de nombreuses critiques après la rencontre face au HAC. Coupable notamment d’une erreur évitable qui a amené le corner du second but havrais.

En ce qui concerne les latéraux, Yvann Maçon devrait débuter sur le côté droit. Aligné à gauche samedi dernier, le guadeloupéen va retrouver le couloir droit à Brest. Les prestations de Marwan Nzuzi et Dennis Appiah n’ayant pas du tout convaincu. Le second cité a notamment concédé un penalty d’un tacle de la tête. Penalty qui a coûté l’ouverture du score des visiteurs. Pierre Cornud devrait récupérer le poste de latéral gauche. Arrivé du Maccabi Haïfa, le natif d’Avignon devrait connaître ses premières minutes avec les Verts.

Une absence au milieu

Olivier Dall’Oglio va être obligé d’effectuer un changement dans son milieu. Ben Old s’est blessé et n’est pas disponible. L’ancien de Wellington devrait également faire une croix sur sa sélection lors de la trêve internationale. Louis Mouton devrait le remplacer. Auteur d’une entrée cohérente samedi. Le milieu formé a l’ASSE a également joué avec la réserve le week-end dernier.

Aux côtés de l’ancien palois, on devrait voir à nouveau Florian Tardieu titulaire. L’ancien troyen enchaînerait alors une 3eme titularisation consécutive. Tout comme Mathis Amougou, le jeune milieu formé au club devrait une nouvelle fois démarrer en Bretagne. Malgré de nombreux intérêts et plusieurs offres, le milieu a décidé de rester dans le Forez, comme annoncé sur Peuple Vert. L’arrivée de Pierre Ekwah devrait également rebattre les cartes au milieu après la trêve internationale.

Le trio d’attaque ne bouge pas à l’ASSE

L’ASSE aurait pu trouver plusieurs fois le chemin des filets face au Havre. Mathis Amougou était proche de marquer pour son premier match de Ligue 1 dans le chaudron. La plus grosse opportunité stéphanoise était une frappe sur la barre de Mathieu Cafaro. L’ailier gauche des Verts espère être plus en réussite en Bretagne, lui qui devrait une nouvelle fois être aligné. L’ancien rémois a notamment fait l’objet d’une statistique sur cette manque de réussite en compagnie de Kylian Mbappé.

De l’autre coté, Zuriko Davitashvili devrait de nouveau débuter L’international géorgien, n’a pas été en vue lors du match face au HAC. Remplacé par Augustine Boakye qui a été hauteur d’une entrée intéressante. Le ghanéen ne sera pas sur la feuille de match suite à une blessure à la jambe. Enfin, en pointe de l’attaque, on retrouvera Ibrahim Sissoko. L’international malien est à la recherche de son premier but dans l’élite.

Sur le banc : Maubleu – Appiah – Nadé – Pétrot – Fomba – Gauthier – Moueffek – Wadji – Aiki