Ce week-end, l’ASSE se rend à Brest pour le compte de la 3eme journée de Ligue 1. Les 2 équipes comptent le même bilan de 2 défaites en 2 rencontres de championnat. Les bretons doivent se relancer rapidement avant de débuter la Ligue des champions. De leur côté, les Verts doivent prendre des points dans la quête du maintien. Le corps arbitral a été dévoilé pour l’affiche de ce samedi à 17h.

Angoula au sifflet de Brest – ASSE

Ce mardi, la fédération française de football a désigné les arbitres des rencontres du week-end en première division. Gaël Angoula a été désigné arbitre principal de la rencontre entre les brestois et les stéphanois. Le natif du Havre, sera accompagné par Alexis Auger et Julien Haulbert en qualités d’assistants. Faouzi Benchabane, que les Verts ont connu en ligue 2 sera le quatrième arbitre de cette rencontre. Du côté de l’assistance vidéo, Dominique Julien et Nicolas Rainville seront chargé de prévenir Gaël Angoula d’une éventuelle erreur manifeste.

Un ancien joueur pro reconverti en arbitre

Si Gaël Angoula est aujourd’hui arbitre, il a d’abord eu une carrière de footballeur professionnel. A 22 ans il signe au FUSC Bois-Guillaume en CFA, 4eme division a l’époque. Il signera ensuite à Dunkerque puis au Pacy-Sur-Eure VEF en national. Il filera à Bastia 1 an plus tard et participera à la remontée du Sporting en Ligue 2. La saison suivante, Gaël Angoula sera champion de seconde division avec le club corse. Après une pige en Ligue 1 lors de la saison 2012-2013, il retrouve la Ligue 2 avec Angers et vivra la remontée du club angevin dans l’élite.

Il terminera sa carrière à Nîmes en 2016-2017 avant de se reconvertir dans l’arbitrage. En 2018 Gaël Angoula arbitre en national avant d’être promu en ligue 2 en 2019. En octobre 2022, il arbitre la rencontre entre l’ASSE et Grenoble (2-2) à Geoffroy Guichard. C’est la seule rencontre des Verts qu’il a arbitré pour l’heure.