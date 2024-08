L’ASSE n’a pas trouvé le chemin des filets lors des 2 premières rencontres de championnat. Après 2 défaites en autant de rencontres, le club stéphanois est déjà en bas du tableau. L’attaque stéphanoise est en panne, comme le prouve une statistique qui ne met pas en valeur un attaquant des Verts.

Il y’a 10 jours, l’ASSE se rendait à Monaco, dans un match rythmé par les interventions de la VAR. L’assistance vidéo a été utilisée à 4 reprises, 3 fois pour des hors jeux sur des buts, 1 fois pour refuser un penalty aux monégasques. Le but monégasque a d’ailleurs été validé par la vidéo. Ibrahim Sissoko pensait d’ailleurs égaliser avant que son but soit annulé. Le malien était hors jeu au départ de l’action.

Samedi dernier, l’ASSE s’est procuré plus d’opportunités sans pour autant marquer. Face à des havrais réalistes, les stéphanois ont tenté 19 frappes face au HAC. Mathieu Cafaro était proche d’ouvrir le score en première période. Mathis Amougou aurait pu marquer son premier but en vert également. Sur un cafouillage dans la surface, le jeune milieu a vu sa frappe frôler le montant adverse. Son tir de l’extérieur de la surface a frappé la transversale. Les havrais ont ensuite pris les devant sur penalty avant de doubler la mise sur corner.

Le compte Twitter OptaJose nous indique que Mathieu Cafaro et Kylian Mbappé possèdent une statistique commune cette saison. Les 2 joueurs sont les 2 seuls à ne pas avoir trouvé le chemin des filets en championnat malgré 5 tirs cadré. Si les attentes autour des 2 joueurs ne sont évidemment pas les mêmes, ils devront vite rectifier le tir. Mathieu Cafaro a été le joueur le plus en vue du trio offensif ce samedi, mais n’a pas réussi à trouver la faille.

5 – Real Madrid’s Kylian Mbappé is the player who has made the most shots on target without scoring (5) in the Top 5 European leagues this season (alongside Saint Etienne’s Mathieu Cafaro). Gunpowder. pic.twitter.com/eIEu1VDNp6

— OptaJose (@OptaJose) August 26, 2024