Le mercato fermera ses portes ce soir à 23h. En attendant, le groupe à disposition d’Olivier Dall’Oglio s’envole en direction de la Bretagne. En effet, l’ASSE affrontera le stade brestois à l’occasion de la troisième journée de ligue 1. Après deux défaites en autant de rencontres, les coéquipiers de Gautier Larsonneur espèrent stopper l’hémorragie.

Pour ce troisième match officiel de la saison, l’ASSE affronte une équipe qualifiée pour la Ligue des champions. Une équipe qui effectue un démarrage délicat avec deux défaites en autant de rencontres (contre Marseille 5-1 et Lens 0-2). Deux équipes revanchardes s’affrontent donc ce samedi à 17h à Francis Le Blé.

Les absences

Olivier Dall’Oglio s’est livré en conférence de presse hier. Il a évoqué les forces vives à disposition pour ce déplacement dans le Finistère : « Ben Old s’est blessé face au HAC au niveau de l’adducteur et manquera le déplacement. On enregistre des retours avec Aïmen Moueffek qui a fait sa première semaine entière avec le groupe, et pour qui ça va plutôt pas mal. Pierre Cornud a pu également s’entraîner avec nous, il ne sera pas à 100% mais ça commence à être intéressant. »

En d’autres termes, Aimen Moueffek devrait faire son premier groupe de la saison. Probablement trop juste pour postuler à une place de titulaire, il obtiendra du temps de jeu comme remplaçant. Le néo-zelandais Ben Old sera, en revanche, indisponible.

Absents lors des trois premières rencontres, Anthony Briancon, Thomas Monconduit et Benjamin Bouchouari ne figurent toujours pas dans le groupe. Bien que la fenêtre pour les voir partir se réduit, leur départ est toujours espéré.

Enfin, le coach a fait le choix de se passer de plusieurs jeunes joueurs : Jibril Othman, Antoine Gauthier, Kevin Pedro, Karim Cisse. Les nouvelles recrues Pierre Ekwah et Lucas Stassin ne sont pas qualifiées pour cette rencontre et commenceront avec leur nouvelle équipe après la trêve !

Le groupe de l’ASSE