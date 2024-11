Lionel Rouxel, ancien buteur de l'En Avant Guingamp, est désormais le sélectionneur des équipes de France U17. Au sein de sa sélection, un joueur stéphanois est régulièrement appelé : Djylian N'Guessan. Auteur de 14 buts en 10 sélections, le buteur stéphanois fait parler la poudre avec le maillot bleu. Son sélectionneur, interrogé par Poteaux Carrés, évoque la nouvelle pépite stéphanoise.

Lionel Rouxel : "C’est un joueur qui a deux caractéristiques pour le haut niveau. C’est un joueur d’espace, il prend la profondeur et se déplace plutôt bien entre les lignes. Il est accessible dans le jeu. Djylian est aussi un joueur de surface, qui a progressé et qui devient un buteur comme il l’a toujours été.

Quand tu as ces deux qualités, tu peux et tu dois pour être un joueur complet participer au jeu comme il le fait. Et il faut aussi être à la finition, car c’est son but, son objectif, son rôle de marquer des buts. Djylian est bon dans ces deux caractéristiques-là, mais doit encore progresser dans ces deux domaines. Il doit être encore plus perfectionniste, encore plus précis dans ses choix et dans ses gestes."

Lionel Rouxel : "Il faut qu’il puisse évoluer à un moment où à un autre avec l’équipe professionnelle de Saint-Etienne"

"Son jeu de tête doit être perfectionné, que ce soit sur les déviations où à la finition. Djylian a grandi, je ne sais pas exactement quelle est sa taille, mais je crois qu’il a dépassé 1,85 m. Il doit être en capacité de s’imposer davantage dans les airs. Djylian est par ailleurs perfectible dans son jeu de déviation, son jeu à une touche. Il doit améliorer son jeu de corps, car il a parfois du mal à se protéger. Il gagnerait à être un peu plus costaud encore dans le haut du corps. Il doit évidemment progresser sur son pied gauche, mais aussi sur les frappes de loin. En dehors de la surface, il gagnerait à être plus précis dans ses frappes.

Il faut qu’il puisse évoluer à un moment où à un autre avec l’équipe professionnelle de Saint-Etienne, qu’il découvre le haut niveau et poursuive son histoire avec l’ASSE. J’ai dit aussi au club de faire ce qu’il fallait pour que Djylian poursuive l’aventure. C’est ce qu’il est en train de faire et je m’en réjouis, car Djylian est un enfant du club, il l’a rejoint dès l’âge de 7 ans.

Nous, par rapport aux sélections, on s’aperçoit que les joueurs qui réussissent dans leur club sont ceux qui n’habitent pas trop loin du stade, ce sont des joueurs locaux. Quand t’as des joueurs de cette qualité-là, c’est logique et cohérent de poursuivre l’aventure et de continuer de progresser dans un environnement qui lui convient."

Un registre proche de Ekitike et David

"Djylian a encore beaucoup d’étapes à franchir, il est surclassé en équipe réserve, mais il n’a pas encore touché le monde des seniors professionnels. Le potentiel est là, il est en train de l’exploiter. On travaille avec lui parce que toute expérience internationale en jeunes lui permet de grandir. Djylian grandit en tant qu’homme, il va progresser en tant que joueur.

Le comparer à Hugo Ekitike (ndlr : qui évolue à l'Entracht Francfort) ? Oui, ça peut être comparé. Je suis assez d’accord avec ça. Ekitike est un 2002, Djylian a six ans de moins, mais leur profil est relativement proche. On peut éventuellement les comparer. Un autre nom me vient en tête, celui d’un attaquant que j’aime bien : le buteur canadien du LOSC Jonathan David. Je pense que Djylian peut rentrer dans ce registre-là. Hugo Ekitike et Jonathan David, on peut faire un mix des deux."