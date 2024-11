Prêté par l'AS Saint-Étienne à Quevilly-Rouen Métropole (QRM) en National 1, Beres Owusu s'illustre comme l'un des défenseurs centraux les plus performants de la division. À travers des statistiques impressionnantes, le jeune défenseur formé à l’ASSE montre qu’il est bien plus qu'un simple joueur de passage à QRM. En s'affirmant comme une valeur sûre de l’arrière-garde, Owusu met en lumière tout son potentiel et prouve qu’il peut jouer un rôle crucial pour les Rouges et Jaunes cette saison.

Owusu s'éclate

À 21 ans, Owusu affiche des performances de haut niveau, comme en témoignent ses statistiques défensives. Avec 70 % de duels défensifs gagnés par match, il est le joueur le plus performant dans cette catégorie en National 1. Sa capacité à dominer ses adversaires dans les duels au sol est un atout majeur pour QRM, permettant de sécuriser la défense face aux attaques adverses. Ce ratio impressionnant de duels remportés est d’ailleurs complété par un pourcentage de réussite de 67 % sur l'ensemble de ses duels, le classant deuxième dans cette statistique.

Owusu se distingue également dans le domaine aérien, remportant 73 % de ses duels aériens, ce qui en fait l'un des défenseurs les plus solides dans les airs. Cette fiabilité est essentielle pour QRM, particulièrement lors des phases de jeu arrêtées où sa présence s'avère décisive.

En matière d'interceptions, Owusu brille également avec une moyenne de 5,22 interceptions par match, le plaçant au troisième rang de la division dans cette statistique. Cette capacité à lire le jeu et à anticiper les passes adverses fait de lui un véritable "aspirateur" à ballons et renforce son rôle de pilier défensif.

Mais c'est surtout dans les actions défensives réussies qu’Owusu impressionne, avec une moyenne de 14 par match, la meilleure de National 1. Cette statistique démontre son implication constante et son engagement à chaque instant du jeu. Son intelligence défensive et son placement le rendent particulièrement précieux pour son entraîneur.

L'avenir de l'ASSE ?

Beres Owusu, prêté par l’ASSE pour gagner en temps de jeu et en expérience, répond aux attentes de la meilleure des manières. Ses performances actuelles ne passent pas inaperçues et pourraient bien faire de lui un atout pour Saint-Étienne à son retour.

Pour rappel, le jeune défenseur a prolongé dans le Forez avant de prendre la direction de QRM. Le défenseur de 20 ans est maintenant lié à son club formateur jusqu’en 2027 plus une année en option. L'avenir des Verts derrière ?