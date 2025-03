Kilmer Sport a repris le club lors de l'été 2024 pour offrir une nouvelle page à l'histoire de l'ASSE. Remonté en ligue 1, le club peut tarir de s'appuyer sur un centre de formation de qualité. Pourtant, la situation peine à s'éclaircir. Explications.

C'est une page qui se tourne du côté de l'AS Saint-Étienne. Après plus de dix ans passés au sein du club en tant qu’éducateur, puis entraîneur de la réserve depuis six saisons, Razik Nedder s’apprête à quitter le Forez. En effet, il va vivre son dernier banc ce lundi lors du match contre Toulouse en challenge des Espoirs. Celui qui a gravi tous les échelons de la formation stéphanoise va désormais mettre ses compétences au service de la sélection U20 d'Algérie. Son départ marque un coup dur pour la formation des Verts, tant son influence était forte auprès des jeunes joueurs. Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur tristesse à l'annonce de son départ, tant il était un véritable mentor au sein du club.

D’autres figures du centre de formation de l'ASSE sur le départ ?

Le départ de Razik Nedder pourrait ne pas être un cas isolé. D'autres éléments clés du centre de formation voient également leur contrat arriver à échéance en juin prochain. Laurent Huard, actuel directeur de la formation stéphanoise, n'a toujours pas été prolongé. Véritable passionné et travailleur acharné, il est unanimement apprécié pour son implication et son expertise. Son éventuelle non-prolongation serait une nouvelle perte importante pour le développement des jeunes talents de l'ASSE. Bien que son départ ne soit pas encore acté, l'ombre de la fin de contrat plane au-dessus de lui, laissant planer une incertitude pesante.

Les éducateurs des jeunes catégories dans l’expectative

Le centre de formation des Verts pourrait être encore plus durement touché par d'autres départs. En effet, trois autres éducateurs sont également en fin de contrat : Frédéric Dugand (coach U19), David Le Moal (coach U17) et Kévin De Jésus (coach U16). Ces hommes de l’ombre jouent un rôle fondamental dans l'épanouissement des jeunes joueurs et leur possible départ serait un signal inquiétant pour l’avenir de la formation stéphanoise.

En effet, la saison actuelle est de très bonne facture pour la formation puisqu'à quatre journées de la fin, les U17 ont besoin d'un point pour devenir champion et s'offrir les playoffs. Les U19 sont dans le sprint final pour finir également parmi les deux premiers et disposent du calendrier le plus avantageux. Enfin, la réserve est hors de la zone rouge et à une rencontre d'une qualification en demi-finale du challenge des espoirs.

Une prise de risque aussi avec les joueurs ?

Plusieurs choix interrogent aussi. Régulièrement avec le groupe professionnel, Kévin Pedro n'a toujours pas signé de contrat professionnel. Sollicité par de nombreuses écuries françaises et étrangères, l'ASSE pourrait se faire chiper son international U18 français. Plusieurs joueurs attendent également des décisions sur la suite de leur aventure stéphanoise ou non. L'attente et la réflexion sont pour l'instant privilégiées par le club.

Dans un contexte où le club mise fortement sur son centre de formation pour façonner les talents de demain, ces incertitudes contractuelles viennent fragiliser une structure déjà mise à rude épreuve par les problématiques actuelles du club (Dissolution des supporters et résultats de l'équipe professionnelle). La direction devra trancher rapidement afin d’éviter un exode massif qui pourrait compromettre l'avenir des jeunes stéphanois.