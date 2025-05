À la veille d’une dernière journée décisive en Ligue 1, l’AS Saint-Étienne peut encore croire au miracle. Raymond Domenech y croit dur comme fer : pour lui, les Verts passeront devant Le Havre samedi soir. ASSE- TFC c'est samedi.

Le décor est planté : samedi à 21h00, Geoffroy-Guichard vibrera. L’AS Saint-Étienne jouera sa survie face au Toulouse FC, avec un objectif clair : décrocher la place de barragiste. Avec 30 points au compteur, les hommes d'Eirik Horneland n’ont plus leur destin entre les mains, mais restent dans la course. Le Havre, 16e avec 31 points, se rendra de son côté à Strasbourg.

Pour espérer doubler les Normands, Sainté devra impérativement s’imposer contre le Téfécé et espérer un faux pas havrais en Alsace. Les Nantais, eux, sont hors d’atteinte, protégés par une différence de buts bien trop favorable.

Toulouse vise le top 10, l'ASSE les barrages

En face, Toulouse n’arrivera pas en touriste. Bien que maintenu depuis plusieurs semaines, le TFC jouera une place d’honneur. Actuellement 12ᵉ, les Violets peuvent grimper à la 10ᵉ place en cas de succès dans le Forez, combiné à des contre-performances de Rennes et d’Auxerre. Ce serait une belle progression par rapport à la saison dernière. Mais l'enjeu reste avant tout symbolique pour les hommes de Carles Martinez Novell, qui se présenteront sans pression excessive, contrairement à leurs hôtes pour qui chaque ballon comptera double.

Raymond Domenech tranche : « Saint-Étienne ira en barrage »

Sur le plateau de L’Équipe du Soir, Raymond Domenech n’a pas mâché ses mots : « Saint-Étienne ira en barrage. Le Havre se déplacera à Strasbourg, et un nul ne leur suffira pas : il faudra qu’ils gagnent. Et Saint-Étienne va battre Toulouse à domicile, donc ils vont leur passer devant. C’est purement comptable. » Une lecture optimiste, mais pas irréaliste. L’ancien sélectionneur des Bleus mise sur l’intensité d’un Chaudron en ébullition et sur la pression qui pèsera sur les Havrais dans un Stade de la Meinau plein à craquer.

L’an dernier, Toulouse avait déjà été battu lors de la dernière journée par une équipe qui jouait sa peau : c’était Brest, victorieux 3-0 au Stadium. Un scénario dont les Stéphanois rêveraient bien de s’inspirer. Ce samedi, le destin de l’ASSE ne tiendra qu’à un fil. Un succès face à Toulouse pourrait offrir une dernière chance de maintien via les barrages.

Source : L’Équipe du Soir

