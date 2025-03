Ce week-end, l’ASSE reçoit l’OGC Nice au stade Geoffroy-Guichard avec une mission bien précise : faire oublier le traumatisme du match aller. Battus 8-0, les Verts avaient sombré et connu une période compliquée. Désormais, il est temps de réagir et de faire avancer le compteur de points pour se rapprocher de l'objectif maintien.

Un match crucial pour le maintien

Après un nul frustrant contre Angers (3-3), les hommes d’Eirik Horneland doivent impérativement prendre des points. Dans une lutte acharnée pour le maintien, chaque rencontre compte, et une nouvelle contre-performance pourrait alourdir la pression avant les déplacements périlleux au Havre et à Montpellier.

En face, Nice affiche une dynamique impressionnante. Toujours en quête d’une place en Ligue des champions, les Aiglons ne comptent pas ralentir leur rythme. Pourtant, l’ASSE doit croire en ses chances, d’autant plus que jouer à domicile, devant un Chaudron bouillant, peut faire la différence.

Appiah de retour, un groupe (presque) au complet

La bonne nouvelle pour Saint-Étienne vient du retour de Dennis Appiah, qui offre une solution supplémentaire sur les ailes aux côtés de Maçon, Pétrot et Cornud. En défense centrale, le coach dispose d’un large choix avec Batubinsika, Nadé, Bernauer et Abdelhamid.

Au milieu, tous les cadres sont présents sauf Ekwah. Flo tardieu, en vue face à Angers, devrait être reconduit, tandis que Moueffek ou Mouton apportent une alternative intéressante.

Si Ben Old reste indisponible et que Wadji est encore trop juste, l’ASSE doit également composer sans Sissoko. Un atout marquant pour inquiéter une équipe niçoise solide mais prenable si les Stéphanois se montrent réalistes et déterminés.

Saint-Étienne a l’occasion d’écrire un nouveau chapitre après l’humiliation subie à l’aller. Il faudra du courage, de l’intensité et de la rigueur pour faire tomber l’OGC Nice et engranger de précieux points dans la course au maintien.

La composition de l'ASSE face à Nice