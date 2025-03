L'ASSE recevait le Havre ce week-end. Un adversaire à la portée des stéphanoises sur le papier. Battues sèchement par le Paris FC (4-0), les amazones avaient donc à cœur de se relancer. Retour sur cette rencontre d'Arkema Première Ligue.

Pour se maintenir en championnat, il va falloir décrocher encore quelques succès pour les joueuses de l'ASSE. Présent en conférence de presse avant la rencontre, Marc-Antoine Brihat rappelé l'importance de ce match.

L’idée c’est de continuer sur nos belles prestations. Je vais mettre de côté nos matches en Coupe de France, mais je retiens qu’on a fait une première période de qualité contre le PFC et je veux aussi m’appuyer sur le nul qu’on a fait contre Nantes où on a su mener deux fois. Si on peut gagner cette rencontre face au Havre, ça va nous rapprocher de notre objectif maintien.

La composition de l'ASSE

Première mi-temps

Pour faire la différence, l'ASSE sait qu'il faudra réussir à mettre le pied sur le ballon. Mais, les Vertes rencontrent des difficultés pour faire la différence. Dans un premier temps, ce sont les Havraises qui se montrent dangereuses. C'est Maryne Gignoux qui s'illustre. La portière stéphanoise réalise deux parades importante lors de vingt premières minutes de jeu. Mais, cela ne suffit pas. C'est sur un coup franc indirect que les visiteuses parviennent à ouvrir la marque, 0-1. En fin de première mi-temps, les Vertes sortent un peu la tête de l'eau, mais le Havre n'est pas immédiatement inquiété.

Seconde mi-temps

Les Vertes doivent revenir au score pour espérer quelque chose. Pierre-Antoine Brihat effectue ses premiers changements à l'heure de jeu. La jeune Adèle Connesson remplace Amandine Pierre-Louis. Les Vertes se procurent quelques occasions, à l'image de Cindy Caputo pas loin de marquer le but de l'égalisation sur un service de la nouvelle entrante. Mais, les Havraises se créent encore deux occasions. Une première où Maryne Gignoux un peu avancé est proche de se faire lober. Mais, ça passe à côté. Une seconde, où cette fois-ci la gardienne de l'ASSE s'illustre. Mais, la troisième sera la bonne... Le Havre fait le break et marque un second but. Mais, les stéphanoises ne lâchent rien. L'ASSE obtient un pénalty à dix minutes de la fin. Adèle Connesson qui réalise une belle entrée s'en charge et le transforme, 1-2 ! Les stéphanoises reprennent peu à peu confiance et poussent. Mais, malheureusement, c'est insuffisant. Après une dernière occasion d'Alexandria Lamontagne qui passe juste à côté, la victoire est bien havraise.

Après cette défaite, 2-1, l'ASSE voit le Havre revenir au classement à seulement un petit point. Place désormais à la demi-finale de mla Coupe de France programmée ce samedi 08 mars à 15h au Stade Salif Keita face au PSG.