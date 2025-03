La fin de saison se rapproche à grands pas ! Dans trois mois, nous connaîtrons l'ensemble des équipes qui composeront les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. L'ASSE devra se battre durant encore onze rencontres pour assurer son maintien en Ligue 1. D'autres comme Reims vont rajouter des matchs de Coupe de France. C'est d'ailleurs avec cette compétition que le calendrier actuel de la Ligue 1 ne semble pas coïncider.

Un casse-tête pour les instances du football français.

La finale de la Coupe de France et les barrages d’accession en Ligue 1 sont programmés à des dates très rapprochées. Avec Dunkerque et Reims toujours en lice pour la finale et potentiellement concernée par les barrages, la situation pose un réel problème. Une solution devra donc être trouvée en cas de qualification en finale de l'un de ses deux clubs.

Barrage Ligue 1/Finale Coupe de France, un problème ?

La programmation de la finale de la Coupe de France et des barrages d’accession en Ligue 1 suscite de vives interrogations. En effet, la finale de la Coupe de France est prévue le samedi 24 mai 2025. Les barrages de Ligue 1 McDonald’s se joueront les 22 et 25 mai 2025. Le calendrier n'est donc pas bien établie si une équipe est concernée par les deux compétitions.

Dunkerque et Reims impactés ?

Les demi-finales de la Coupe de France ont offert leur lot de surprises. Dunkerque a réalisé un exploit en renversant Brest 3-2. Pourtant, les nordistes étaient menés 2-0. De son côté Reims s’est imposé aux tirs au but face à Angers. Ces deux clubs sont donc toujours en lice pour une place en finale, tout en étant potentiellement concernés par les barrages d’accession. Si l’un d’eux atteint la finale et termine en position de barragiste en championnat, il devra, si l'on s'en fit au calendrier, enchaîner deux matchs en moins de 24 heures et même trois en l'espace de quatre jours. Un scénario bien sûr difficilement envisageable.

Un ajustement du calendrier de Ligue 1 nécessaire ?

La double confrontation des barrages opposera le 16e de Ligue 1 McDonald’s au vainqueur des play-offs de Ligue 2 BKT. Le règlement prévoit des prolongations et, si nécessaire, une séance de tirs au but en cas d’égalité sur l’ensemble des deux matchs. Face à cette situation, la Fédération Française de Football (FFF) et la Ligue de Football Professionnel (LFP) pourraient être contraintes de revoir leur copie. Une décision devra forcément être prise.