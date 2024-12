Ce samedi, l’ASSE s’est lourdement inclinée 5-0 face au Stade Rennais. Une nouvelle contre-performance à l’extérieur qui a fait réagir les supporters. Alors que le score était de 0-0, Mathieu Cafaro a été expulsé pour avoir détourné une frappe avec sa main. La commission de discipline vient de prononcer la sanction de l’ancien rémois.

Une nouvelle déroute qui fait mal

Les hommes d’Olivier Dall’Oglio arrivaient à Rennes avec un meilleur classement que celui des bretons. Véritable cancre du championnat à l’extérieur, les Verts devaient essayer de ramener un premier succès hors de leurs bases. Le début de rencontre est marqué par la frappe de Cafaro sur le poteau. Cette occasion sera la seule a mettre au crédit des stéphanois durant cette partie. L’ancien rémois va ensuite commettre un mauvais geste. Sur une frappe qui semblait prendre le chemin des filets, il détourne la trajectoire de la main. Après vérification de la VAR, l’arbitre accord un penalty et expulse l’ailler stéphanois.

Après que Kalimuendo se soit chargé de transformer l’offrande, l’ASSE va une nouvelle fois prendre l’eau. Ludovic Blas va inscrire un second but avant la mi-temps. En seconde, Gouiri participera à la fête avant que Kalimuendo ne s’offre un triplé. L’ASSE s’incline pour la 6ème fois en 7 déplacements et encaisse plus de 4 buts pour la 4ème fois de la saison. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio sont l’équipe qui a encaissé le plus de buts dans les 5 grands championnats.

Mathieu Cafaro connaît sa sanction

Ce mercredi, la commission de discipline a prononcé une sanction pour Mathieu Cafaro. L’ancien joueur du Standard de Liège a écopé de 2 matchs de suspension. Déjà privé de Ben Old et Augustine Boakye, Olivier Dall’Oglio devra sans doute innover face à l’OM ce dimanche. Seul Ayman Aiki, qui n’a connu qu’une titularisation cette saison, est disponible comme ailier droit de métier.