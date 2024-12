L'ASSE connaît une saison en dents de scie, oscillant entre moments prometteurs et déconvenues. L’objectif est désormais clair pour les dirigeants stéphanois : éviter la relégation en Ligue 2 dès leur première saison de retour en Ligue 1. Pour ce faire, les Verts vont se montrer particulièrement actifs sur le marché des transferts cet hiver afin de renforcer un effectif décimé et combler les carences actuelles.

Renforcer la défense et anticiper l’avenir

Depuis plusieurs semaines, l'ASSE prospecte activement, tant en France qu'à l'étranger. Si la DATA reste au cœur du processus, elle suscite également des critiques, certains observateurs jugeant le mercato estival stéphanois loin d’être concluant. Toutefois, les dirigeants restent convaincus de son efficacité et poursuivent leurs recherches avec Jaeson Rosenfeld en tête.

Le besoin le plus urgent est de renforcer la défense. Les performances défensives actuelles posent problème, avec des erreurs récurrentes. Yunis Abdelhamid et Dylan Batubinsika montrent des limites inquiétantes. Si la défense n’est pas toujours bien protégée par le milieu de terrain, plusieurs erreurs individuelles ont coûté cher aux Verts. Dans cette optique, l’ASSE cherche activement un défenseur central droitier. Cette information a été confirmée par Santi Aouna de Foot Mercato, les Verts visent un joueur capable de s’inscrire sur le long terme et de renforcer durablement l'équipe, y compris pour la saison prochaine.

Selon nos informations, les dirigeants stéphanois se penchent également sur le poste de latéral droit, suite aux incertitudes concernant Yvann Maçon, dont le genou est toujours en délicatesse. Il pourrait ne pas revenir avant la fin janvier, sans garanties sur son niveau de jeu à son retour. Un renfort au poste de latéral serait donc dans les tuyaux.

Un milieu de terrain créatif et un ailier droit recherché par l'ASSE

En parallèle, l’ASSE est en quête d’un milieu de terrain relayeur. Ce poste est devenu une priorité après l'échec des tentatives estivales pour recruter Himad Abdelli (Angers), Sebastian Nanasi (Ex-Malmö) et Muhamed Cham (Ex-Clermont). Le club souhaite apporter davantage de créativité à son entre-jeu bien trop dépendant des qualités de Benjamin Bouchouari. Un joueur technique, capable de donner plus de fluidité au jeu, est recherché pour compléter le milieu de terrain.

Enfin, l’attaque stéphanoise doit aussi être renforcée, notamment sur le côté droit. Suite à la blessure de Ben Old et aux performances décevantes de Mathieu Cafaro et Augustine Boakye, les Verts cherchent un ailier droit capable de dynamiser l’attaque et de créer du danger. Ce renfort est crucial pour apporter une réelle concurrence et élargir les solutions offensives.

Un Mercato pour le maintien et l'avenir

Alors que la lutte pour le maintien s’intensifie, l’ASSE ne perd pas de temps et prépare son mercato d’hiver. Avec des besoins clairs en défense, au milieu et sur le flanc droit de l’attaque, le club stéphanois espère apporter les renforts nécessaires pour sécuriser son avenir en Ligue 1 et préparer sereinement l’avenir.