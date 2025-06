Nicolas Marin, ancien attaquant de l'ASSE, s'exprime en exclusivité sur l'actualité du club (entraîneur, saison, Kilmer). Un interview sincère et sans détours d'un garçon qui est profondément touché par la relégation du club.

Son avis sur la saison

« J’étais un peu déçu, car la chose la plus importante quand on monte, c’est de bâtir une équipe avec des joueurs d’expérience et de garder aussi l’ossature de la montée. Il y avait de bonnes choses, donc il ne fallait pas tout jeter. Il fallait se renforcer avec de l’expérience, et ils ont essayé avec Yunis Abdelhamid, mais malheureusement, cela ne s’est pas passé comme il l’aurait voulu. Bien évidemment, je suis déçu, car un club comme Saint-Étienne... jouer la montée, c’est très difficile, et quand tu montes, tu dois tout faire pour y rester. Un club comme l’ASSE ne devrait pas jouer en Ligue 2. Pour moi, c’est inconcevable. Des clubs comme Lens, Marseille, Bordeaux, Saint-Étienne doivent être en Ligue 1. C’est une énorme déception, cette saison. »

L'ASSE pu faire mieux, au vu de la conjoncture de la Ligue 1 (notamment sur le plan financier) ?

« C’est clair. J’ai vu pas mal de matchs cette saison, ceux des Verts mais aussi d’autres clubs qui ont été relégués. Montpellier était décroché, on n’en parle pas ! Mais Le Havre ou Reims… Saint-Étienne avait largement les moyens de se sauver, plus que ces équipes-là. C’est mon point de vue, et ce n’est pas pour incriminer ces clubs. J’ai été très déçu par le dernier match. Tu joues ta saison sur un match, devant ce public… Je n’arrive pas à concevoir qu’on ne puisse pas se mettre chiffon dans ce genre de rencontre. Si certains joueurs ont eu la pression et n’ont pas réussi à se transcender, c’est tout simplement que le maillot est trop grand pour eux… Tu joues contre Toulouse, qui n’a plus rien à jouer… Je me souviens qu’à l’époque, on avait joué Châteauroux, on voulait être champions et finir la saison en boulet de canon. On a su retourner la situation. Mais là, ce match était pauvre… Perdre de cette manière… Peut-être que mes mots sont forts, mais je suis vraiment déçu ! »

Le changement d’entraîneur, avec un coach novice en Ligue 1, a-t-il été préjudiciable ?

« Je pense que oui, même si je ne veux pas accabler le coach, car je n’ai pas eu trop de retours le concernant. Quand tu es dans ce genre de situation, il faut savoir se renforcer avec des valeurs sûres. Il aurait peut-être fallu des joueurs plus expérimentés au mercato… Peut-être qu’il ne faut pas blesser les égos des uns et des autres, mais il fallait tout faire pour sauver le club ! Moi, mon club de cœur, c’est Saint-Étienne. Je n’y ai joué que deux ans, mais ça restera le meilleur moment de ma carrière. Quand on aime un club, il faut dire les choses, et il fallait aller chercher des personnes compétentes pour le sauver. Est-ce que le coach a été performant ou non ? Je ne suis personne pour le juger, mais la réalité, c’est que le club descend. »

Son avis sur le changement de direction à l'ASSE et ses méthodes

« On évolue tous, et le club est en train d’évoluer. La data… J’ai l’impression que depuis que Toulouse l’a mise en lumière, tout le monde s’y est mis. Mais bon, la preuve que ça ne fonctionne pas toujours. Il faut se moderniser, c’est bien d’utiliser les statistiques, mais on ne peut pas travailler uniquement avec la data. C’est mon avis, en tout cas. Ce qui est triste, c’est que dans la situation actuelle, ce sont les supporters et le club qui en pâtissent.

Petite anecdote : pour la dernière journée de Ligue 1, j’étais au Vélodrome avec mon père, et je regardais le match des Verts sur mon téléphone. J’étais sûr qu’ils allaient gagner, ils étaient obligés. Je trouve que les médias et les supporters sont trop complaisants avec la saison et le club en général. »

Un effectif avec des jeunes prospects : une bonne idée pour remonter en Ligue 1 ?

« Pour moi, c’est du 50-50. Soit la mayonnaise prend, notamment avec le projet de jeu de l’entraîneur et les principes qu’il veut mettre en place, soit ça ne prend pas, et là il va galérer. C’est leur particularité de prendre des joueurs venant de championnats étrangers… Mais il faut trouver le bon mélange avec des joueurs habitués au football français. Il y a aussi de bons coups à faire en France, notamment en Ligue 2, dans un club comme Saint-Étienne. Il faut recruter des joueurs au profil Ligue 1 pour jouer la montée. Attention, la Ligue 2, c’est très compliqué. Vu les moyens qu’ils ont, ne pas remonter tout de suite serait un échec. Ça m’ennuie, car ils avaient fait le plus dur en remontant… Redescendre dès la première année, c’est terrible ! »