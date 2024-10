Les U17 de l’ASSE recevait Lyon La Duchère à l’Etrat après avoir gagné 5-0 en terres corses contre la JS Ajaccio. Les duchérois vont mieux après un début de saison difficile. Il reste sur 2 victoires en trois matchs contre l’Olympique Lyonnais et l’ASPTT Marseille. Un adversaire qu’il faudra donc se méfier. Le match se déroulait ce dimanche à 11h30. Voici le résumé de la rencontre du jour.

La compo de l’ASSE

Colombet – Teillol, Kasia, N. Mouton, Lengue – Charros, Ait Amer, Yvars – Moulin, Epanya, Nativoha.

Sont entrés en jeu : Jolivet, Traore, Mansouri, Roche.

Résumé du match

Le match commence sur un gros fait de jeu, le gardien de Lyon la-Duchère est expulsé après 20 minutes de jeu. Dans la foulée, Noah Moulin ouvre le score. C’est le début d’un festival stéphanois. Rayan Ait Amer va doubler le score juste avant la mi-temps, imité par Sonny Yvars. 3-0 pour l’ASSE à la pause qui a déjà plié cette rencontre au même titre que la semaine dernière.

Attendu sur leur seconde période, l’ASSE doit continuuer à asseoir sa domination et le matérialiser sur le score. Seulement 3 minutes après le retour des vestiaires, Sonny Yvars s’offre un doublé. 4-0 pour l’ASSE qui va dérouler avec un second but de Rayan Ait Amer aussi. Au même titre que son compère du milieu Yvars, Ait Amer s’offre un doublé, son 5e but en 4 matchs !

L’ailier Brandon Nativoha va conclure le récital stéphanois. 6-0, c’est le score final pour cette équipe qui avait battu l’Olympique Lyonnais il y a de cela quelques semaines.

L’ASSE jouera la prochaine rencontre, le week-end du 19 octobre contre Chassieu-Décines. L’occasion de retrouver un ancien joueur formé à l’Etrat en la personne de Jawad Bouderbane. En déplacement en banlieue lyonnaise, le match se déroulera dans un contexte particulier. Un match formateur face à une équipe expérimenté.

Crédit photo : asse.fr