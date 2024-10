L’ASSE affrontait l’OL pour le derby des réserves ce dimanche au stade Salif Keita. Les Verts ont gagné 1-0 grâce à un but d’Othman sur penalty. Voici la réaction du coach stéphanois.

« On a dominé notre adversaire aujourd’hui » (Razik Nedder, après la victoire dans le derby)

« On est vraiment content de cette victoire. Déjà par la manière parce que sans être chauvin et en analysant le match, on a dominé notre adversaire aujourd’hui. On s’est créé un nombre net d’occasions franches conséquentes. Ça aurait été une réelle déception de faire match nul aujourd’hui vu la domination, la prestation qu’on a faite. Le penalty est la conséquence de notre domination et du fait qu’on ait autant poussé sur ce match. On est des perfectionnistes et on aurait voulu marquer 1,2,3 buts pour pouvoir avoir une victoire plus nette au niveau du score.

Après, en terme de contenu, on a quand même fait aujourd’hui une grosse prestation. Ça a été à l’image de ce qu’on a fait contre la réserve de Marseille. Contre les équipes réserves on a quand même cette capacité à mettre plus d’intensité que nos adversaires. On a été ambitieux aujourd’hui avec mon staff avec la volonté de jouer en 343 avec beaucoup de joueurs offensifs en pressant haut.

« Pour réussir à L’ASSE, tu dois prendre conscience de cette rivalité dans le respect et la bonne intelligence. Ça fait partie de l’identité de notre club. »

On est satisfait de la victoire et du contenu de notre match aujourd’hui. Alors, il est évident qu’on était dans un contexte particulier avec les Green Angels qui étaient la et qu’on remercie car on a cette chance de les avoir pour un match de réserve. Il était déjà hier soir à Geoffroy Guichard et c’était déjà incroyable. Nous, à notre échelle c’est incroyable et ça nous aide à préparer les joueurs, à les former. L’animosité qu’on a envers ce club, c’est à nous de la transmettre aux joueurs. Pour réussir à L’ASSE, tu dois prendre conscience de cette rivalité dans le respect et la bonne intelligence. Ça fait partie de l’identité de notre club.

On était dans une situation délicate, les matchs ne tournaient pas pour nous mais on a été très positif avec mon staff, de manière à ce qu’on soit persuadé que ce match allait tourner dans notre sens. Même si au fil des minutes, on loupait des occasions et on aurait pu se mettre à douter. On a rien lâché et on a des garçons qui avancent à l’image d’un Jebryl Sahraoui qui a été monstrueux aujourd’hui. C’est une réelle satisfaction du contenu, des points et de gagner le derby qui a toujours ce goût particulier, car c’est le match le plus important de la saison, le derby à domicile. »