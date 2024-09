Comme chaque semaine, retour de votre émission, le Sainté Night Club. Votre rendez-vous du lundi soir. L’émission des supporters des Verts. Une heure pour revenir sur le bon point obtenu à Nantes par l’ASSE (2-2). Une actualité riche qui devrait susciter de nombreux débats. L’émission est disponible gratuitement sur Youtube et Twitch. En live ou en différé, on vous attend nombreux. N’hésitez pas à vous abonner !

Après une fin de saison dernière en apothéose, l’ASSE est à la peine pour son retour en ligue 1. Défaits à Monaco (0-1), puis contre Le Havre (0-2) avant le désastre contre Brest (0-4), les Verts pensaient commencer véritablement leur saison contre le LOSC avec leur première victoire de la saison. Malheureusement, tout est remis en cause après l’humiliation subie contre l’OGC Nice (0-8). La réaction était attendue par les joueurs de Dall’Oglio et ils ont su ramener un point de la Beaujoire (2-2). Un bon point au vu du scénario du match.

À noter cette année, le retour du quizz pour les associations. Au même titre que la saison dernière, les chroniqueurs vont jouer pour une association et les gains remportés par les différents visionnages sur les différentes plateformes seront reversés à l’association choisie par le chroniqueur qui remporte le jeu.

Programme Sainté Night Club

Plateau

Présentation : Keuhn

Chroniqueurs : Alex – Antoine

Chat : Karl

Programme du jour

DEBRIEF : L’ASSE stoppe l’hémorragie (30’)

– Le match des Verts en un mot ?

– Les choix de départ après la déroute. :

– Abdelhamid, Cafaro, Stassin out. Nadé, Old, Sissoko in. Choix gagnants ?

– Un état d’esprit retrouvé ? Ou faits de jeu ?

– Le niveau de jeu vous inquiète t-il ?

– Finalement, dans ce contexte. L’important n’est-il pas de ne pas avoir perdu ?

– Un calendrier plus abordable à présent

Matchs à venir ASSE-Auxerre ! (10’)

– Déjà une finale à GG

– Retour d’un stade plein. Quelle importance ?

– Quel 11 ?

SNC Challenge !

3 questions

Remerciements et mot de la fin