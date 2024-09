UN MIRACLE QUI SOULAGE MAIS QUI NE RÉSOUT RIEN

“Le miracle est l’enfant chéri de la foi.” Goethe

“Les croyants ont un sens aigu de la mise en scène des miracles.” Milan Kundera – La Valse aux adieux

The Final Countdown de Micheline (de la compta) : Mise à jour à 30.09.24 – MAINTIEN ASSE -26 POINTS « J’ai encore bien serré les miches pendant toute la partie, les gamins. Et quand j’ai rouvert les yeux, vous m’aviez ramené un point dans la gamelle. J’ai encore du mal à y croire, vu comment vous avez été mauvais, mais après tout, un point dans ma colonne Recettes, je prends. Et on verra bien … ».

Salut les Groupies !

Votre cowboy @JossRandall42 est de retour pour sa 291ᵉ chronique, un peu à la bourre, un peu dans le speed en raison de cette programmation de match à la mords-moi le neutron du dimanche en fin d’après-midi ! Je vais donc faire court. Et cette fois, c’est vrai !!

En plus, j’étais en Week-End chez mon Hool’s @JeremChatonnier avec les potes et le frangin, j’aime autant vous dire qu’on s’est bien marrés, d’autant plus facilement que le match de l’ASSE n’avait pas encore eu lieu !! 😊

Et figurez-vous que le samedi, le Hool’s nous a fait découvrir la très belle Cathédrale de Bourges. Donc j’ai fait comme mon GroLul de frère, j’ai lâché 4€ dans le trou du tronc du culte pour allumer un cierge. Et ben après avoir vu le match #FNCASSE, mon siège est fait, comme disait une rempailleuse de chaises : c’est GroLul qui a raison, le cierge, ça fonctionne !!!!

CHAPITRE 1 : UN VRAI MIRACLE, UN VRAI BON POINT, ET UN PEU D’ORGUEIL RETROUVÉ

Je n’abordais pas ce match avec une sérénité intégrale, je ne le cache pas. Tout comme vous j’imagine. Le souvenir de l’humiliation niçoise était encore frais, et le joufflu pas complètement cicatrisé.

Un premier temps soulagé de voir que notre ASSE n’était pas déjà menée 2-0 après 6 minutes, j’avoue que j’ai redouté le pire au premier but nantais, arrivé bien vite quand même, sur une nouvelle Air-Défense de notre ligne arrière, pourtant renouvelée comme le réclamait tant de gens. Et là, pour couper court, comme disaient Guillotin ou Deibler, je me suis dit qu’il y allait encore avoir du mou dans la corde à nœuds.

L’impression générale était à nouveau celle d’une domination adverse franche et nette, notamment dans une première mi-temps où l’ASSE n’aura tout simplement pas existé.

Et alors, quand à peine le retour des vestiaires effectué, nos Verts étaient déjà menés 2-0 là, j’ai failli éteindre. Et puis je me suis souvenu du coup du cierge. Donc j’ai attendu que le miracle se produise. Et il s’est produit. 10/15 minutes de « mieux » côté ASSE, une efficacité incroyable, et nous voilà revenus à 2-2.

À peine croyable quand on regarde ce match avec un peu de hauteur ! Oui, les miracles existent donc…

Et pour ceux qui n’ont pas la foi, on retiendra surtout ce point précieux pris, dans un championnat plutôt serré en bas, et où les écarts ne sont pas encore faits au bout de six journées.

Mais comme je veux rester positif (j’avoue pourtant qu’en ce moment, j’ai bien du mal… Comme vous le verrez après), je note aussi du mieux quant à l’état d’esprit. L’ASSE, même dominée de la tête et des épaules, a su faire preuve d’abnégation pour rester dans le match, faire preuve aussi du minimum d’orgueil et d’honneur qu’on était tous en droit d’attendre d’elle après l’humiliation et le traumatisme du week-end dernier. Bref, s’accrocher quoi, et par les temps qui courent, on se raccroche à toute lueur d’espoir. Car il y en a tellement peu.

Enfin, j’ai vu côté joueurs quelques choses intéressantes çà et là. La volonté et le pep’s de BEN_L’ONCLE_OLD, qui pour moi devrait toujours être titulaire à la place de cette fraude de CAFARO_DES_TEMPS_MODERNES, ne serait-ce qu’au titre de l’état d’esprit. Le talent à développer de PIERRE_EKWAH_MA GUEULE_QU’EST_CE_QU’ELLE_A_MA_GUEULE. Le geste décisif de ZURIKO_DAVID_EST_CHEVELU et à défaut de réel talent, la froide efficacité offensive de SISSO_COQ_EN_PATE.

Bon je doute que ça suffise à durablement nous sortir le cul des ronces, mais comme je le disais juste au-dessus, en ce moment, on se raccroche aux branches qu’on trouve…

CHAPITRE 2 : … MAIS BRÛLER DES CIERGES NE RÉSOUDRA PAS LE PROBLÈME À L’ASSE

Car oui, les amis, ne nous y trompons quand même pas… Dimanche, j’ai toujours vu une équipe de U19 se débattant dans un monde d’adultes.

J’ai lu beaucoup de commentaires de soulagement, mais aussi beaucoup de commentaires à mon avis exagérément positifs. C’est oublier que c’est vraiment passé entre le mur et l’affiche, et que le foot se joue parfois à rien.

Bien sûr vous allez me taxer de faire du foot fiction, mais entre pompiers, on ne va pas commencer à se marcher sur les tuyaux : à 2-0, si la frappe du nantais, sur laquelle GAUTIER_LARSOUILLEUR est une nouvelle fois aux fraises (il faudra d’ailleurs qu’on commence à en parler, de ça un jour …) ne trouve pas le poteau mais les filets, c’est bonsoir Clara, le match est terminé. Et nous aurions en ce moment une tout autre analyse de la situation, et serions tous en train de regarder à nouveau notre ASSE avec cet œil impropre au pardon du corbeau venant de se faire baiser par le renard.

La jeunesse de l’équipe explique probablement l’absence totale de maitrise, notamment en raison d’un milieu de terrain de U17. Très probablement talentueux, mais assurément souvent perdu en L1. Des distances de marquage et de pressing à l’Égyptienne, des duels perdus autant qu’un curé peut en bénir. Ne pas avoir le ballon peut être une stratégie (d’ailleurs elle a fonctionné contre Lille) mais à condition de temps en temps d’arriver à le récupérer ! Et là, on va vite retomber aussi sur l’écart technique, individuel mais surtout collectif, par rapport à l’adversaire, ses mouvements rapides et fluides, qu’on a passé plus de 50 minutes à regarder comme des spectateurs en sortie dominicale au cirque.

Et si j’ai parlé du bien tendre milieu de l’ASSE, ma plus grosse angoisse vient de notre ligne de défense. Beaucoup attendaient le retour de NADÉ_RÉTRO_SATANAS en lieu et place de YUNIS DIESEL_HAMID, et j’en ai même vu beaucoup déjà annoncer qu’il n’y avait « pas photo » après le match de Dimanche. Mouais… si ça va effectivement un peu plus vite, je n’ai pas vu une plus-value de dingue quand même.

Et NADÉ_RÉTRO_SATANAS, avec la VAR en L1, nous coûtera quelques penalties du fait de sa façon de défendre. Et entre nous, si ça avait été le cas sur cette action de temps additionnel, il n’y aurait pas eu scandale, comme le pense également Kombouaré (celui qu’on vexe en lui assurant qu’il a un faciès concave). Idem pour l’action de PÉTROT_N’EN_FAUT … Alors oui, vu l’état des troupes, JOSS_RAN_DALL’OGLIO fait du bricolage avec les joueurs valides, mais ne nous mentons pas : il ne faut pas confondre dépannage et service après-ventre.

Je suppute (Bonjour Madame), et même au-delà je l’espère, que ce sera LE chantier majeur du mercato d’hiver, s’il n’est pas déjà trop tard d’ici là.

EN CONCLUSION : CONTINUONS À SERRER LES MEULES, PUISQUE C’EST NOTRE DESTIN !

Le score est parfois un fieffé menteur, et attention, soyons froids dans l’analyse : ce point ramené de Nantes ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt de notre faiblesse globale au regard du niveau de la compétition dans laquelle nos Verts jouent. Je suis heureux du point pris, mais je ne suis ni joyeux, ni rassuré pour autant.

Ça me passera. Le chagrin c’est comme le Loto : faut attendre. Et puis voilà qu’un jour, il te rapporte gros.

Bien sûr, il faudra être patient avec ce nouveau projet.

Aussi, Bien sûr, avec un petit appétit, l’oiseau fait son nid.

Bien sûr qu’il faut du temps à certaines choses pour éclore, éclater et rouler vers le succès (c’est un peu comme l’histoire de ce gynécologue qui avait fait fortune sur le tard parce qu’il avait contracté la maladie de Parkinson).

Mais le côté « on ne change rien, tout va bien » – de façade probablement – de la nouvelle Direction m’inquiète. De ma petite fenêtre de supporter, je pense au contraire que si l’ASSE ne change pas des choses rapidement, on va voir trouble et on risque même de chier du poivre d’ici le mois de décembre.