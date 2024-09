Après le nul de Nantes face à l’ASSE, Antoine Kombouaré, l’entraîneur du FC Nantes, était autant abattu pour ces nouveaux points lâchés par son équipe que satisfait par la qualité de jeu proposée par ses hommes. Il revient également sur l’expulsion de Marcus Coco en toute fin de rencontre…

Antoine Kombouaré (entraîneur de Nantes) : « Une grosse déception, une énorme déception, car je suis partagé. J’ai aimé ce que les joueurs ont montré, j’ai aimé tout ce qu’on a mis en place. On a archi-dominé cette équipe de Saint-Étienne dans tous les compartiments. Et finalement, on sort de ce match avec un score nul, alors qu’on a mené 2-0. C’est vraiment la déception qui domine. C’est incroyable. Vous êtes face à un adversaire qui ne montre pas grand-chose, et derrière, ils arrivent à marquer deux buts. La déception est là : on n’a pas été capables de tenir le score. Après, j’aime la façon dont on joue. J’aime ce qu’on procure en termes de situations et d’émotions auprès du public. C’est bien. Mais il faut être efficace, il faut être réaliste. C’est ce qui nous a manqué aujourd’hui.

De la colère ? Non, pas vraiment. On est déçus, bien sûr, mais de la colère… Moi, je suis parfois en colère contre les arbitres, mais là, concernant mon groupe, c’est beaucoup de déception, jamais de colère. Je suis en colère si on est archi-dominés, si on perd tous nos duels. Mais ce n’était pas le cas aujourd’hui. On a fait un bon match, d’où l’immense déception. »

Kombouaré : « De la colère ? Non, pas vraiment »

Antoine Kombouaré (entraîneur de Nantes) : « Concernant mon groupe, c’est frustrant parce qu’ils font de très belles choses, parfois même de grandes choses. Mais on n’arrive pas à gagner ces matchs. On a le sentiment d’avoir fait le plus dur, et pourtant, on n’arrive pas à tenir le score. C’est là que la déception est la plus grande. Le football est fait d’erreurs. Il faut travailler pour corriger cela. Dans une semaine, on va à Lyon. Mais si on joue comme ça tous les week-ends, il y a de grandes chances qu’on finisse par les gagner, ces matchs.

L’expulsion de Marcus Coco ? L’arbitre m’a simplement expliqué que Marcus Coco n’a jamais été insultant ni agressif, mais le fait qu’il soit venu se placer face à lui a suffi pour sortir le carton rouge. Je lui ai dit qu’un jaune aurait suffi, mais il m’a répondu que les joueurs sont des exemples, et qu’il ne faut pas montrer ce genre d’image aux jeunes. J’ai trouvé ça très, très sévère. J’ai du mal à comprendre ce carton rouge. Après, il a donné ses explications, et nous n’étions pas d’accord. Il est resté campé sur sa position, et moi sur la mienne. »

Un problème mental au FC Nantes ?

Antoine Kombouaré (entraîneur de Nantes) : « Ça fait trois matchs où l’on mène, mais surtout trois matchs où l’on a le sentiment d’archi-dominer nos adversaires. C’est beaucoup de déception. On doit apprendre à gérer cet avantage, à creuser l’écart, et à tenir le score. Mais pas en défendant constamment : contre cette équipe de Saint-Étienne, on a continué à défendre en avançant. Malheureusement, on a pris deux buts sur des coups de pied arrêtés. On n’était pas en situation d’être pris en contre. C’est là qu’on doit être plus efficaces sur les coups de pied arrêtés.

C’est un problème mental aujourd’hui : on n’arrive pas à tenir le score une fois qu’on a pris l’avantage. Cela n’enlève rien à ce que l’on est capables de montrer. Cette équipe est peut-être l’une des meilleures que j’ai coachée à Nantes. On est capables de développer du jeu, et on a confiance en ce qu’on fait avec le ballon. C’est intéressant. Défensivement, on est costauds, on concède peu de situations à l’adversaire. Il faut continuer dans ce registre, et ça finira par basculer.

L’intervention de la VAR ? Non, j’en ai assez parlé. J’ai dit ce que j’avais à dire à l’arbitre. Je me répéterai toujours : l’arbitre principal, en qui nous, les entraîneurs, avons confiance, doit aller consulter la VAR lui-même avant de prendre une décision. C’est ce qui me déçoit. Une fois qu’il a pris sa décision, on la respecte. Mais aujourd’hui, à 2-0, on doit être capables de ne pas encaisser ces deux buts. »