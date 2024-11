L'ASSE disputait le derby à Lyon contre l'Olympique Lyonnais. Un match à la saveur toujours particulière pour les supporters des deux camps. Malgré une belle résistance, l'ASSE s'est inclinée 1-0. Comme après chaque rencontre, voici les tops et flops de la rencontre de ce dimanche.

Les Verts débutent bien

Les Stéphanois le savaient, il fallait mettre beaucoup d’intensité dès l’entame de match. Et c’est chose faite, les hommes de Dall’Oglio gagnent la plupart des duels et sont dangereux.

Stassin place une tête sur un bon centre de Davitashvili, mais ça passe à côté. Les Lyonnais se ressaisissent. Gautier Larsonneur s'illustre en repoussant une reprise de Tolisso. Quelques instants plus tard, le portier est de nouveau décisif sur une frappe enroulée de Malick Fofana.

Mais sur un corner l’ASSE va craquer. Tolisso trouve Lacazette qui, du genou pousse le ballon dans le but. 1-0 pour l’OL. Le score reste ainsi à la pause !

Une deuxième mi-temps qui repart très fort

Le retour des vestiaires est clairement à l’avantage de l’ASSE. Plusieurs joueurs tentent leur chance, comme Maçon ou encore Davitashvili. Sans parler du face-à-face raté d’Ibrahim Sissoko.

Dans la foulée, les Gones pensent faire le break, mais le but va être annulé par la VAR après la main de Mikautadze. Moueffek aura une dernière tentative, sans danger. Les Verts repartent avec une défaite, mais n’ont pas à rougir… Voici les tops et flops de la rencontre !

Les Tops de l'ASSE

Zuriko Davitashvili

Élu joueur du mois d’octobre, avant la rencontre, l’ancien Bordelais abordait ce match en pleine confiance. Et pour son premier derby, le Géorgien a répondu présent. Il a mis à mal la défense lyonnaise et a su se créer des opportunités. Malheureusement pour lui et le peuple vert, il n’aura pas trouvé le chemin des filets.

Benjamin Bouchouari

Il était déjà là le week-end passé. Aligné dans le onze de départ au milieu de terrain, Benjamin Bouchouari a été rayonnant dans l’entre-jeu. Présent en défense comme en attaque, le marocain est en train de retrouver toute sa confiance. En tout cas, il marque des points journées après journées.

Gautier Larsonneur

Touché lors de l’entraînement de veille de match, l’ancien portier de Brest était bel et bien sur le terrain au moment du coup d’envoi. Décisif à plusieurs reprises, le capitaine des Verts a permis aux siens de croire à une possible égalisation. Même si ce dernier a failli commettre l’irréparable en fin de rencontre. La VAR a refusé un but lyonnais sur une main de Mikautadze suite à une grosse erreur du stéphanois.

Les flops de l'ASSE

Les coups de pieds arrêtés

C’est un secteur à travailler chez les Verts. S’ils sont capables de mettre des buts sur coups de pieds arrêtés comme face à Strasbourg le week-end dernier, lors du derby, ce dimanche soir, ce n’était pas là même. En attaque, aucun danger n’a été créé dans ces phases de jeu, alors que l’ASSE en avait l’occasion. Et en défense, c'est sur un corner que le but a été encaissé. Il faudra rectifier le tir après la trêve internationale ! Montpellier se présentera dans le Chaudron samedi 23 novembre à 19 heures.

Les entrants

5 changements ont été opérés par Olivier Dall’Oglio. Wadji, Sissoko, Appiah, Moueffek et Amougou. Si les trois derniers ont su faire quelques différences. Wadji et Sissoko en revanche ont beaucoup raté. Le premier, en manque de rythme après sa blessure, a perdu beaucoup de ballons et le second n’a pas su convertir son face-à-face. Il a buté sur Lucas Perri et c’est sans doute l'un des tournants du match !

La blessure de Nadé

À la suite d’un contact dans les dernières minutes, le défenseur central stéphanois a fini la rencontre sur une jambe. S’il n’est pas sorti pour éviter de laisser ses partenaires à 10, celui qui a disputé 7 matchs cette saison s’est allongé au sol après le coup de sifflet final. Alors est-ce une blessure grave ? Ou un coup ? L’avenir nous le dira…

Quentin Verchère