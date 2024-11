L'ASSE recevait Strasbourg pour le compte de la 10ᵉ journée de ligue 1. Après deux revers consécutifs contre Lens (0-2) et Angers (4-2), les hommes d'Olivier Dall'Oglio devaient réagir pour éviter de s'enfoncer davantage dans la zone rouge. Et c'est chose faite avec une belle victoire 2-0. Comme après chaque rencontre, voici les tops et flops de la rencontre.

Une première en dents de scie

Les Verts sont nettement plus à l’aise dans le Chaudron. Et ça se ressent dans les premières minutes où les Verts sont plus tranchants dans les duels. Louis Mouton est proche d'ouvrir le score sur corner. Il arme une superbe reprise de volée devant la surface, mais le ballon finit hors du cadre.

Mais les joueurs de Liam Rosenior reprennent les devants lors de la deuxième moitié de la première période. Diego Moreira aurait pu ouvrir le score, en vain. Les Verts reculent et auraient pu encaisser beaucoup plus d’occasions. Heureusement, Strasbourg manque de réussite.

Un deuxième acte maitrisé

Le retour des vestiaires est percutant. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio sont passés aux choses sérieuses. Lucas Stassin est à la réception d’un corner et dévie le ballon au second poteau. Mickaël Nadé trainait par là et pousse le ballon au fond des filets. 1-0 pour l’ASSE à la 51ᵉ.

Le coach de l'ASSE opère des changements. Augustine Boakye et Lucas Stassin, cèdent leur place à Cafaro et Sissoko à la 56ᵉ. Et ce dernier se met en évidence 20 minutes plus tard. L'attaquant inscrit une tête rageuse. 2-0 pour les Verts à la 78ᵉ. Le score en reste ainsi. Ouf de soulagement ! Voici les tops et les flops de la rencontre.

Les tops de l'ASSE

Le clean sheet

Si la défense des Verts est un grand défaut en ce début de saison, il faut aussi souligner quand les choses fonctionnent. Ce samedi soir, cela a été le cas, avec 0 buts encaissés. Ça fait du bien au moral !

Léo Pétrot

Le latéral gauche stéphanois aura été omniprésent dans son couloir. Défensivement comme offensivement, Pétrot n’aura pas ménagé ses efforts. Il s’offre même une passe décisive sur le second but.

Benjamin Bouchouari

Titulaire au milieu de terrain, le marocain aura réalisé un match plein. Présent derrière comme devant, il aura été essentiel à la victoire stéphanoise et n'a quasiment fait que des bons choix. C’est la rencontre la plus aboutie pour lui en ce début de saison.

Les entrants

Sissoko, Cafaro, Moueffek, et Appiah seront rentrés sur le terrain. Et deux d’entre eux se sont notamment illustrés. Cafaro dans un premier temps, qui aurait pu inscrire un but peu après son entrée en jeu. Il aurait même pu offrir une passe décisive à Sissoko, en vain. Ce dernier, justement, aura été décisif, en marquant le but du break et en permettant aux supporters stéphanois de souffler. Il est donc logiquement dans ce top !

Les flops de l'ASSE

Inefficacité offensive

Les Verts auraient dû tuer le match bien avant le but de Sissoko. Moueffek aurait pu, mais a buté sur le portier Strasbourgeois Petrovic. Le numéro 9 du Forez, lui aussi, a raté une jolie occasion. Mais retenons le positif et les 3 points !

La fin de la première période

Si les 25 premières minutes ont été correctes, la deuxième partie a en revanche été très difficile. Strasbourg a su poser des problèmes à la défense verte et aurait pu inscrire le premier but du match. Heureusement, cela ne s’est pas produit. Les Verts ont gagné 2-0 et se rassurent avant le derby à Lyon, dimanche prochain.

Quentin Verchère