L’ASSE jouait ce samedi contre l’AJ Auxerre, promue également. En avance sur l’ASSE, les bourguignons comptaient bien creuser cette avance avec ce déplacement à Geoffroy Guichard. Toutefois, les hommes d’Olivier Dall’Oglio ne l’entendaient pas de cette oreille après avoir obtenu son premier succès lors de leur dernier match à domicile (LOSC, 1-0). Voici les tops et flops de la rencontre.

Les Stéphanois retrouvaient un stade Geoffroy-Guichard en ébullition, marqué notamment par le retour du kop sud absent jusqu’à ce match. Alors les Stéphanois le savent, il va falloir prendre des points face à Auxerre, un concurrent direct pour le maintien.

Une première période très emballante

Et malheureusement pour les Verts, c’est bien Auxerre qui démarre fort la rencontre. Dès les premiers instants, les promus de Ligue 2 provoquent la panique dans la défense verte.

Mais au bout de quinze minutes de jeu, Zuriko Davitashvili combine sur le côté gauche avec Léo Pétrot, rentre dans la surface et place une frappe imparable. 1-0 pour l’ASSE. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio prennent le dessus sur les Auxerrois, et sont plus tranchants dans les duels. À plusieurs reprises, ils manquent la balle du 2-0, Ben Old et Moueffek notamment. 1-0, c’est donc le score à la pause.

Une deuxième mi-temps plus difficile

Le deuxième acte repart comme à débuter le premier. Auxerre est plus fort et veut revenir au score. Lassine Sinayoko, buteur de l’AJA voit son but refusé par la vidéo, cinq minutes à peine après le retour des vestiaires.

Saint-Étienne résiste, mais se fait peur. Zuriko Davitashvili refroidit les espoirs Auxerrois à la 54ème avec un doublé. 2-0 pour l’ASSE. Christophe Pélissier, entraineur d’Auxerre, n’a plus le choix, des changements sont effectués.

Le danger est de plus en plus fort devant les cages de Gautier Larsonneur. Mais les Ligériens ont les occasions, Davitashvili pense sceller la victoire, mais manque le triplé en butant sur le poteau. Manque de réussite, l’AJA réduit la marque sur l’action qui suit par l’intermédiaire de Thelonius Bair. Le Géorgien est en feu, et inscrit un triplé, mettant un terme au sort du match. L’ASSE remporte le match 3-1. Voici les tops et les flops de la rencontre.

Les Tops de l’ASSE

Zuriko Davitashvili

Le nouveau Irvin Cardona ! L’histoire d’amour entre le Chaudron et Zuriko Davitashvii, commencent parfaitement. Ce samedi après-midi, l’ancien joueur de Bordeaux, a inscrit un triplé, et a réalisé un match plein. Recruté 6 millions d’euros cet été, le Géorgien a peut-être enfin lancé pleinement sa saison avec les Verts.

Une attaque retrouvée

En difficulté dans ce secteur de jeu, cette saison l’ASSE a rayonné ce samedi après-midi. Si les Stéphanois ont parfois manqué de réalisme dans certaines situations, ils ont pu compter sur leur trio d’attaque en grande forme. Cela faisait très longtemps qu’ils n’avaient pas inscrit 3 buts ou plus dans un même match, en compétition officiel (16 mars dernier face à Bastia). Ce samedi, Ibrahim Sissoko a semblé très à l’aise dans son rôle de pivot et a délivré une passe décisive. Le buteur stéphanois aurait même pu inscrire un but, mais il a raté son face-à-face. Outre le triplé de Davitashvili et le passeur décisif Sissoko, un autre homme s’est distingué sur le flanc de l’attaque : Ben Old. Le Néo-Zélandais s’est montré très disponible pour son équipe et a été un élément clé de cette victoire, provoquant énormément de son côté et en mettant à mal la défense de l’AJA.

Une victoire qui fait du bien

Après la « remontada » à Nantes le week-end passé, l’ASSE voulait faire fort impression face à un concurrent au maintien. Et c’est chose faite. Avec ce succès 3-1, les Stéphanois espèrent désormais enclencher une dynamique. Prochain rendez-vous face à Lens le 19 octobre prochain.

Les flops

Encore un but encaissé

Cela fait désormais 18 buts encaissés en 7 matchs. Une fois de plus encore, les Ligériens ont bel et bien failli céder à plusieurs reprises ce samedi. Auxerre semait très vite la pagaille dans la défense verte lorsqu’ils en avaient l’occasion. Mais heureusement, pour les Verts, l’AJA a réussi à trouver la faille qu’une seule fois !

L’inefficacité offensive

C’est un flop qui se répète au fil des journées. Trop de fois, l’ASSE n’est pas efficace devant les buts, et cela permet à l’adversaire d’espérer. Saint-Étienne s’est fait très peur, ce samedi après-midi, face à des Auxerrois plus convaincants en deuxième période. Alors même si 3 buts ont été inscrits, l’ASSE devra absolument, à l’avenir, plier ses matchs.

Les entames de match

Que ce soit en première période ou en seconde, les Verts ratent leur entame de match. Un problème que souligne régulièrement ODO en conférence de presse. Et c’était encore le cas ce samedi après-midi, et notamment au retour des vestiaires où Auxerre a bien failli égaliser. Mais retenons le positif et la victoire. Les Verts ont désormais deux semaines devant eux pour travailler pour cause de trêve internationale.

Quentin Verchère