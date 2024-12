L'ASSE jouait contre l'OM ce dimanche à 20h45. Les Verts qui restaient sur un succès contre Montpellier, ont sombré au Roazhon Park (5-0). Une réaction était attendue donc contre les olympiens mais n'ont pas été à la hauteur et se sont inclinés 2-0. Voici les tops et les flops de la rencontre.

Les hommes d’Olivier Dall’Oglio se devaient de prendre des points dans la course pour le maintien. Barragistes avant la rencontre, les Stéphanois espèrent réaliser un joli coup à domicile. Il faut dire que l’ASSE est beaucoup plus performante à Geoffroy-Guichard qu’à l’extérieur. Mais Marseille est un adversaire de taille.

Une première très difficile

Les Verts démarrent pourtant bien le match avec une tentative de Davitashvili bien captée par Rulli. Les Olympiens réagissent et privent de ballon les joueurs d'Olivier Dall'Oglio. À la suite d’un joli mouvement collectif, Adrien Rabiot va ouvrir le score et lancer idéalement les siens. Marseille domine et maîtrise le match. Mais seul un tout petit but sépare les deux équipes à la pause.

Marseille se relâche en seconde

Et comme par magie, les Verts reprennent avec de meilleures intentions le second acte. Ils espèrent profiter du relâchement des Phocéens. Mais Mason Greenwood va faire le break. Il est d’abord victime d’une faute dans la surface de réparation stéphanoise, puis transforme son penalty en deux temps. 2-0 à la 65e. Les Stéphanois n’y arrivent pas et s'inclinent 2-0 ! Prochain rendez-vous à Toulouse vendredi prochain. Voici les tops et les flops de la rencontre.

Les Tops de l’ASSE

Gautier Larsonneur

Critiqué depuis le début de la saison, le capitaine stéphanois a répondu présent lors de cette quatorzième journée de Ligue 1. Il a été l'auteur de jolies parades permettant aux siens de continuer à y croire. Larsonneur aurait même pu éviter le but du break. Ce dernier a repoussé le penalty de Greenwood mais le ballon est revenu sur le Marseillais qui a pu ajuster l’ancien Brestois.

Les supporters

Qui d’autre qu’eux ? Évidemment, les supporters des Verts ont une nouvelle fois assuré dans le Chaudron. L’ambiance était digne des grands soirs à Geoffroy-Guichard. Malheureusement, les amoureux de l’ASSE n’auront pas réussi à transcender leurs joueurs sur la pelouse…

Les flops de l’ASSE

Les choix d’Olivier Dall’Oglio

Le technicien des Verts a présenté une équipe en 5-4-1. Un système inédit pour les Verts cette saison. Avec un Petrot replacé en défense centrale et Cornud dans le couloir. La défense manquait cruellement de repères. Comme le milieu de terrain avec un Bouchouari pas utilisé de la meilleure des façons. Sans compter un Lucas Stassin esseulé en pointe de l’attaque. Il faudra rectifier le tir très rapidement pour le club du Forez.

Inoffensif

C’est le mot de cette rencontre. Les Verts ont eu énormément de mal à se montrer dangereux dans la surface adverse. Le porteur de balles manquait de solutions et n’avait quasiment jamais d’appels de balle devant lui. Sans compter les erreurs techniques dans l’entre-jeu. Tout cela amène à un match à 31 % de possessions et 3 tirs en 90 minutes. Trop peu pour inquiéter l’OM…

La première mi-temps

Certe la deuxième n’a pas été meilleure, mais les Olympiens ont relâché la pression. Mais les 45 premières minutes étaient insoutenables pour Saint-Étienne. Privée de ballons avec des courses dans le vent, les Stéphanois ont laissé des forces et ont clairement passé plus de temps à courir après le ballon qu'à le garder lorsqu’ils l'avaient.

Quentin Verchère