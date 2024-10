L'ASSE est à la recherche d'un grand attaquant qui lui fera passer le cap en ligue 1. Après de nombreuses pistes comme Ludovic Ajorque, Thierno Barry, les décideurs stéphanois ont jeté leur dévolu sur Lucas Stassin. Cet attaquant international espoir belge qui aura 20 printemps en novembre prochain s'engage avec le club. Arrivé dans le Forez lors de la dernière journée du mercato, le jeune joueur s'acclimate depuis à son nouvel environnement.

Stassin, un transfert onéreux

L'ASSE a sorti le chéquier pour attirer l'attaquant belge. Même si les sommes ne sont jamais très exactes, il semblerait que le transfert de l'attaquant soit parmi les plus onéreux de l'histoire de l'ASSE. Pour son premier match, il est titularisé contre Lille et les Verts s'imposent 1-0. Stassin fait une partie intéressante. En revanche, il sombre comme toute l'équipe lors du match contre Nice (0-8).

Relégué depuis à un rôle de remplaçant, Ibrahim Sissoko livre des très bons matchs et marque. Cependant, lors du dernier match contre Auxerre, Lucas Stassin s'est mué en passeur pour le troisième but de Davitashvili. La première fois qu'il se montre décisif sous le maillot vert en attendant son premier but.

Avec les espoirs belges, il est convoqué dès son arrivée dans le Forez. Le joueur fait le choix de ne pas rejoindre sa sélection pour s'installer correctement à Saint-Etienne et travailler avec le groupe. Pour ce second rassemblement, il est dans un premier temps non retenu. Finalement, il profite de blessures de certains de ses coéquipiers belges pour intégrer le groupe. Remplaçant hier au coup d'envoi, il est entré à la 71e minute et marque sur son premier ballon à la 72e. Il inscrira même un doublé dans le temps additionnel pour une victoire belge 2-0. Une entrée fracassante que nous vous offrons à la loupe ci-dessous.

L'attaquant belge satisfait à l'issue de la rencontre

"Je suis très content de mes deux buts et des trois points. Ce n'est pas seulement grâce à moi, mais évidemment aussi au coach et à mes coéquipiers. (...) Je ne le vois pas comme ça (comme un message à son sélectionneur, ndlr). Ce sont simplement les lois du football. J'y suis habitué, mais je suis heureux d'avoir été récompensé pour mes efforts. Nous devons tout faire maintenant pour gagner le match de mardi contre la Hongrie afin de bien conclure cette campagne, et ensuite nous verrons contre qui nous pourrions tomber en barrages." Des propos retranscrits par Walfoot.

Compil vidéo de son match avec les espoirs

19 minutes de jeu

2 buts

27 ballons touchés

16 passes réussies sur 19 tentés

4 duels gagnés sur 5 joués

3 passes clefs