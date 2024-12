Ce vendredi soir, l’ASSE s’est cruellement inclinée à Toulouse. Après avoir ouvert la marque, les Verts n’ont pas tenu longtemps leur avance au tableau d’affichage. Le Téfécé a ensuite renversé la rencontre pour s’imposer 2-1. Environ 500 supporters stéphanois étaient présents en parcage. Ils en ont profité pour rendre hommage à Brice Taton, un supporter toulousain décédé tragiquement il y a plusieurs années.

L’ASSE toujours bien représentée à l’extérieur

Si les hommes d’Olivier Dall’Oglio sont en difficulté sportivement, ils peuvent compter sur le soutien sans faille de leurs supporters. Depuis le début de saison, le Stade Geoffroy Guichard a toujours dépassé les 30.000 supporters lorsque toutes les tribunes étaient ouvertes.

Lors des déplacements, les supporters de l’ASSE répondent également présent. Hier soir, ils étaient 500 en parcage du côté de Toulouse. Ils ont fait l’objet de nombreuses éloges sur les réseaux sociaux de la part de supporters du TFC. Malgré des performances plus que décevantes loin du Forez, les passionnés des Verts continuent de se faire remarquer en tribune.

Un hommage pour Brice Taton

L’ASSE n’a pas pu éviter une 7ème défaite en 8 déplacements du côté de Toulouse ce vendredi soir. Les supporters stéphanois se sont déplacés à plus de 500 en Occitanie pour cette 15ème journée de Ligue 1. Ils en ont profité pour déployer une banderole où on pouvait y lire : "Brice 15 ans on t’oublie pas". Un geste en hommage à Brice Taton.

Brice Taton était un fidèle supporter des Violets, tragiquement décédé en septembre 2009 à Belgrade. Le Toulouse Football Club se rendait en Serbie pour le compte de la phase de groupes de Ligue Europa, le 17 septembre. Alors que les supporters français étaient dans un pub, ils ont étés violemment agressés par les supporters du Partizan Belgrade. Brice Taton faisait partie des victimes les plus gravement touchées. Il a succombé à ses blessures 12 jours plus tard. Le virage occupé par les Indians Tolosa a été renommé "Virage Brice Taton".