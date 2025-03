Ce week-end, l’AS Saint-Étienne se déplace au Havre pour un duel crucial dans la lutte pour le maintien. Respectivement 16e et 17e de Ligue 1, les deux formations jouent une partie de leur avenir dans cette confrontation à haute tension. Une victoire permettrait à l’une des équipes de souffler tandis qu’une défaite l’enfoncerait un peu plus dans la zone rouge.

Avec un classement extrêmement serré en bas de tableau, ce match entre le 16e et le 17e pourrait bien être un tournant dans la course au maintien. Une victoire de Saint-Étienne permettrait aux Verts de mettre un adversaire direct en difficulté et de regagner un peu de confiance après des résultats en dents de scie. De son côté, Le Havre cherche à se donner de l’air et une victoire à domicile serait un coup dur pour les hommes de Horneland.

Un retour important mais des absences côté ASSE

Alors que Eirik Horneland prépare cette rencontre capitale, plusieurs incertitudes planent sur la composition de l’ASSE. L’infirmerie stéphanoise reste bien remplie et certains joueurs pourraient manquer à l’appel. Parmi eux, Ben Old continue son retour progressif à l’entraînement collectif mais sa présence sur la feuille de match est incertaine. Il faudra enchaîner quelques semaines d'entraînement avant de voir l'international néo-zélandais revenir.

D’autres cadres pourraient également être absents en raison de blessures. Il faudra attendre les dernières séances d’entraînement pour connaître l’état exact du groupe. Dylan Batubinsika sera suspendu face au HAC, de quoi offrir sa première titularisation à Maxime Bernauer logique prétendant à sa succession poste pour poste.

Absent face à Nice, Pierre Ekwah fera son retour. Maillon essentiel du milieu de terrain stéphanois, il s'agit d'une excellente nouvelle pour l'ASSE. Depuis son arrivée, Pierre Ekwah n'a raté que deux rencontres (face à Nantes et Nice). Les Verts retrouvent donc un titulaire en puissance avant deux matchs décisifs.

Par ailleurs, Ibrahim Sissoko, mis de côté jusqu'à présent, pourrait à nouveau être écarté. Horneland a spécifié que l’attaquant devra d’abord passer par la case réserve afin de retrouver du temps de jeu en équipe première. Une décision forte qui confirme la volonté du coach de ne compter que sur des joueurs en pleine possession de leurs moyens.

De plus, Ibrahima Wadji a repris l'entraînement collectif. Sera-t-il convoqué dès ce week-end ? Quoi qu'il en soit, son retour offre à l’ASSE une option offensive supplémentaire. Non convoqué lors de la dernière rencontre, Miladinovic et Briançon sont à la disposition du coach.

Voici les mots du coach stéphanois en conférence de presse : "Pierre Ekwah est ok ! Florian Tardieu a eu quelques soucis en début de semaine, mais il s’est entraîné aujourd’hui. Ça s’est bien passé ! Pour Ben Old et Ibrahima Wadji, qui se sont entraînés normalement cette semaine, même s'ils ont hâte, il faut gérer le timing, car on ne veut pas prendre de risques. On pourrait les voir dans le groupe contre Montpellier, surtout Ben qui est un peu plus en avance."