L’ASSE féminine s’apprête à défier le PSG en demi-finale de Coupe de France ce samedi 15h. Faustine Bataillard, jeune milieu de terrain de 20 ans, revient sur son parcours dans une interview pour Le Progrès.

Un attachement profond à l’ASSE

Originaire de Saint-Alban-du-Rhône, entre Lyon et Saint-Étienne, Faustine Bataillard n’a jamais douté de son attachement aux Verts. "J’ai grandi en étant supportrice de Sainté avec la famille qui m’a transmis la passion", confie-t-elle.

Formée au club, elle a gravi les échelons jusqu’à s’imposer dans l’effectif de Marc-Antoine Brihat, disputant déjà 15 matchs cette saison. Initialement milieu de terrain, elle a aussi évolué en défense centrale avant de retrouver son poste préférentiel : "En U19, le coach me faisait redescendre dans l’axe. Ça s’est fait petit à petit naturellement. Même si cette année, je suis remontée au milieu.

Un parcours semé d’efforts et de sacrifices

Le rêve de devenir joueuse professionnelle demande des sacrifices, que Faustine Bataillard et sa famille ont toujours assumés. "Quand j’étais plus jeune, il y avait toute une organisation autour de mes entraînements", explique-t-elle.

Ses parents n’ont jamais hésité à faire de longs trajets pour l’emmener aux séances. "Je savais que faire de la route pour me chercher, après leurs journées de boulot, ce n’était pas simple pour eux. Ils n’ont jamais rechigné et ils sont contents du résultat."

Si elle vit aujourd’hui de sa passion, la joueuse sait que la réalité du football féminin impose d’anticiper l’après-carrière : "Cécile Locatelli nous disait que la carrière passait super rapidement et que nous serions obligées de retrouver un travail après."

Un défi immense face au PSG

L’ASSE connaît des difficultés en championnat mais a su se transcender en Coupe de France. L’objectif est désormais clair : "La recette, c'est de se donner à 100 %, sortir du terrain lessivées."

L’an dernier, les Stéphanoises avaient fait trembler le PSG avant de s’incliner 2-1. Cette année, elles joueront sur le terrain Salif-Keita, un avantage selon Faustine Bataillard : "On s’entraîne dessus toutes les semaines, on a plus de repères qu’à Geoffroy-Guichard."