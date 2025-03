L'Équipe de France U17 s'apprête à disputer le deuxième tour des qualifications à l'Euro 2025, prévu du 19 au 25 mars dans les Landes. Après un sans-faute lors du premier tour à Chypre, les joueurs de Lionel Rouxel se mesureront à la Finlande, au Danemark et à la Grèce, avec un seul objectif : décrocher leur billet pour la phase finale en Albanie. Deux joueurs de l'ASSE font partie du voyage !

Les jeunes Tricolores devront terminer en tête de leur groupe pour poursuivre l'aventure européenne. Les rencontres se dérouleront à Dax et Saint-Paul-lès-Dax, dans des stades prêts à accueillir les espoirs du football français. Cette nouvelle étape sera un test de taille pour une génération qui n’a cessé de démontrer son potentiel ces derniers mois.

Le gratin des U17 français au rendez-vous

Le sélectionneur national a convoqué un groupe de 20 joueurs, mêlant talents issus des meilleures académies de France et jeunes pépites en pleine ascension. Parmi les clubs représentés, le Paris Saint-Germain, le RC Lens, l'AJ Auxerre ou encore le FC Nantes voient plusieurs de leurs joueurs appelés. L’équilibre entre défenseurs solides, milieux créatifs et attaquants percutants promet un collectif homogène et compétitif.

Cette sélection met en avant des jeunes déjà habitués aux exigences du football international, avec des joueurs ayant brillé lors du premier tour à l'automne dernier. L’attaque sera notamment portée par des éléments en grande forme, capables de faire la différence dans des matchs à enjeu.

Deux talents de l'ASSE sélectionnés !

L'AS Saint-Étienne sera bien représentée avec deux joueurs sélectionnés : Paul Aymard et Djylian N'Guessan. Le premier, milieu de terrain, avait déjà été retenu lors du premier tour, apportant sa maîtrise technique et son intelligence de jeu à l’entrejeu français. Le second, attaquant prometteur que l'on commence à bien connaître, fait son apparition dans la liste et tentera de se distinguer pour marquer des points auprès du staff.

Ces convocations témoignent du travail de formation réalisé par l’ASSE, qui continue de fournir des talents à la sélection nationale. Une belle récompense pour les deux jeunes Stéphanois qui auront l’opportunité de se mesurer aux meilleurs joueurs de leur génération lors de ce tournoi déterminant pour l’Euro 2025.