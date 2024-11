Dimanche soir, l’ASSE s’est inclinée sur le score de 1-0 face à son éternel rival. Les Verts restent barragistes après ce derby perdu. Olivier Dall’Oglio et son Staff ont également vu Mickaël Nadé être touché au genou. Après des examens ce lundi, le verdict était attendu. Le pire est évité pour le défenseur stéphanois.

L’ASSE pas épargnée par les blessures

Depuis le début de saison, l’ASSE n’a pas été épargnée par les blessures dans son effectif. Dès la préparation, Aïmen Moueffek s’est blessé et n’est revenu que lors de la 3ème journée de Ligue 1. Ibrahima Wadji s’est également blessé contre Villarreal. Le Sénégalais avait rechuté avant d’aller à Clairefontaine pour sa rééducation. Il vient d’effectuer son retour dans le groupe ce week-end. Ce qui est également le cas de Pierre Cornud. Le lateral était blessé depuis mi-septembre. L’ancien montpelliérain était du voyage à Lyon.

Augustine Boakye a du manquer quelques rencontres en septembre pour cause d’une blessure musculaire. Anthony Briançon a déclaré forfait à tous les matchs depuis le début de saison. Il a dû être opéré d’un genou et est désormais sur le chemin du retour. Yvann Maçon a également manqué 2 mois de compétition. Le guadeloupéen s’était blessé durant la trêve internationale début septembre tout comme Thomas Monconduit. L’ancien lorientais est toujours en convalescence. La dernière blessure importante à signaler pour les Verts est celle de Ben Old. Le néo-zélandais a été touché au ménisque et aux ligaments latéraux du genou. Sa durée d’indisponibilité est estimée à 4 mois minimum.

Le verdict tombe pour Nadé

Il a terminé le match allongé sur la pelouse du Groupama Stadium dimanche. Mickaël Nadé a été touché au genou quelques minutes avant le coup de sifflet final. Le défenseur formé à l’ASSE a passé des examens ce lundi pour connaître la gravité de sa blessure. L’équipe nous informe qu’il s’agit d’une entorse externe du ligament latéral du genou droit. Il devrait manquer 4 semaines de compétition.